El guiso de lentejas de 'un cocinitas de élite'

Llegó un momento en el que, a pesar de haber sido un deportista de élite en España e Italia, Tristán Mozímán, Chucho para todo el mundo, entrenaba a sus chicos del Independiente de Rugby sentado. Sus 190 kilos de peso eran una barrera que, a pesar de vivir a 100 metros de la playa, le impedían ir a bañarse con sus 4 hijos.

Así que un día se plantó y dijo que esa vez era la definitiva, esa dieta sí iba a funcionar. Pero él sabía, como líder de un equipo que es, que eso no podía hacerlo solo y así nació el Desafío Try Again. En ‘Jugando a las cocinitas’ junto a Silvia González, Mozimán nos ha contado que en rodearse de un grupo, estuvo la clave para que esta vez si fuese la definitiva. Así que, en este reto, no está solo: su entrenador Marcos Argumosa y su mujer, Vero, son dos de sus grandes pilares. Ella, que nos ha atendido por teléfono (una sorpresa para Chucho que no se lo esperaba), confiesa que al principio “tampoco creyó que fuese a lograrlo”. También son fundamentales el preparador físico de su equipo, Aldo, María, su psicóloga y Clara, la nutricionista, con la que también hemos hablado y que se encarga de que lo que come sea acorde a sus nuevos patrones de ejercicio.

Todos ellos han sido fundamentales a la hora de que Chucho se calzase las zapatillas y haya recorrido la distancia que separa Santander de Madrid en 16 etapas a razón de unos 28 kilómetros de media. Un reflejo de los 16 meses de trabajo en los que la báscula ha ido restando 60 kilos a los 190 que marcaba al inicio de esta aventura en la que se ha propuesto hacer visible una enfermedad que afecta a cerca del 50% de la población en edad escolar en nuestro país.

Una nueva manera de entender su relación con la alimentación, como nos ha contado, que ha cambiado también al resto de la familia. “Yo me bebía una botella de refresco de dos litros al día y mis hijos también abusaban de este tipo de bebidas…ahora cuando están jugando al balón, paran y van al grifo a beber un vaso de agua”, nos ha relatado Mozimán.

La receta que nos ha traído a Hoy por Hoy Cantabria ha sido un guiso de lentejas que elabora con muchas verduras. “Le pongo, puerro, ajo, cebolla, zanahoria, calabacin, todo ello muy picadito” nos ha contado.