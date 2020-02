Cristóbal Cano: "Tenemos sospechas de que hay pactos para comprar aceite a la baja"

Cuatro días después de las protestas de los olivareros que el pasado jueves, 30 de enero, colapsaron entera la provincia de Jaén, Cristóbal Cano, líder de UPA, una de las organizaciones convocantes, ha hecho balance en el programa 'Hoy por Hoy Jaén' de los movimientos que desde ese día se están produciendo. Por ejemplo, este lunes el ministro de Agricultura ha convocado a la mesa del diálogo agrario, a la que seguirá el jueves una exclusivamente sobre olivar. A ellas se presentará la organización agraria con una serie de reivindicaciones, como la intervención del Gobierno porque hay sospechas de que haya pactos entre grupos "para comprar aceite a la baja".

También el secretario general de UPA en Jaén espera la sensibilidad de la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, que no descartó la pasada semana sanciones para las organizaciones convocantes de las protestas. "Nosotros hemos tenido muchas reuniones y preparación para este proceso de movilizaciones y todo el mundo ha visto su repercusión. A partir de ahí estamos a expensas de una próxima reunión en la que analizaremos lo sucedido pero esperamos su sensibilidad para tener en cuenta que entre todos trabajamos en equipo para que todo sucediese de la mejor manera", ha dicho Cano, desmarcándose de las acciones no autorizadas pero que considera "entendibles" dada la situación que atravesamos.

Cristóbal Cano también considera histórica la jornada del pasado jueves y valora de forma muy positiva que haya tenido pronta respuesta por el Gobierno, con la convocatoria este lunes de la mesa del diálogo agrario. Además, el jueves a las diez de la mañana las organizaciones agrarias están de nuevo citadas "para una reunión monográfica también con el ministro Luis Planas en la que se tratará exclusivamente el olivar y el aceite de oliva", dice Cano, añadiendo que son buenas noticias porque "parte de lo que pedimos pasa por la intervención de la administración general del Estado y vamos a ver qué se pone encima de la mesa para corregir esta situación".

Aumentar el control

Entre las principales peticiones que le hacen al Gobierno central, Cano tiene claro que en ninguna reivindicación del memorando piden se fijen precios para el aceite de oliva. "No le vamos a pedir algo que no nos puede dar, conocemos las leyes y la normativa. Pero antes de llegar a esa petición hay muchas etapas que sí se pueden poner en marcha, como por ejemplo revisar y modificar la Ley de la cadena agroalimentaria, una normativa que vela porque todos los eslabones, desde el productor al consumidor tengamos una retribución justa por nuestro trabajo, algo que ahora mismo no se da", ha explicado el líder de UPA.

"Este año tenemos la aplicación de la nueva Política Agraria Común y nuestra opinión es que las ayudas tienen que ir al olivar que tiene más dificultad. Eso tiene nombre y apellidos: olivar tradicional, en el que no es posible su reestructuración, el que no se puede cambiar por otros cultivos, el más sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y económico", ha exigido Cano, que pide con urgencia también que a través de otros ministerios implicados se aumenten los controles por si hay algún pacto entre los pocos que compran el aceite de oliva. "Queremos que se ponga el foco en los grupos que tenemos sospechas de pactos con los que compran aceite a la baja que repercute en los productores. Pedimos que se persiga la venta a pérdidas y la banalización del aceite de oliva", ha pedido el líder jiennense de la Unión de Pequeños Agricultores.

UPA también pedirá en Madrid dinero para aumentar la promoción del aceite de oliva y campañas para ello en el mercado interno y externo, con el problema de fondo, según la organización agraria, de que con el libre mercado se ha visto que no funciona en el sector agroalimentario la ley de la oferta y la demanda.