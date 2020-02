La Universidad considera "razonables" las críticas a promover la Laboral como patrimonio mundial

La Universidad de Oviedo entiende que haya voces contrarias a la búsqueda de la declaración de la Laboral como patrimonio de la Unesco. Su rector, Santiago García Granda, admite que hay elementos criticables en cuanto a los orígenes del complejo se refiere pero dice que no actuarán de ariete contra nadie. El rector no descarta ninguna opción siempre y cuando goce de respaldo social. Y este no es el caso porque el Ayuntamiento ya se ha pronunciado en contra. Sí aboga por aprovechar espacios en desuso que permitirían incrementar la oferta de titulaciones o potenciar la actividad investigadora. Llama a aprovechar los recursos existentes. Granda considera que “no está del todo aprovechado” porque es un complejo inmenso y ha trasladado el interés de la universidad en tener más presencia dentro del edificio.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral prevé llevar ante el Principado la petición para su declaración como patrimonio de la humanidad, una iniciativa que ha contado con el rechazo del pleno del Ayuntamiento de Gijón y de entidades memorialistas.

Mientras el Gobierno regional vuelve a insistir en su papel de "espectador" pese a que será el Ejecutivo regional el que tenga que decidir si inicia o no los trámites. La consejera de Cultura, Berta Piñán, ha recordado que una tramitación de este tipo debe contar con el apoyo del Ayuntamiento.

Piñán ha afirmado que la Consejería es "receptiva a cualquier iniciativa ciudadana", aunque, en este caso, ha apuntado que un proceso así debe contar con el "apoyo obvio" del Ayuntamiento de Gijón, que rechazó en sesión plenaria secundar este iniciativa.

La consejera, que ha dicho que el Principado "no es quien" para decir si merece o no el reconocimiento, ha indicado que la tramitación de una propuesta de estas características es muy "compleja" y "larga" y ha recordado que debe contar con "consenso social y municipal" para pasar algunos de los filtros.