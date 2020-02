Los cambios en la red de la EMT de València y la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento han centrado este jueves el pleno del consistorio del mes de febrero. La oposición insiste en pedir que se paralice el proceso para poder dialogarlo mejor y ofrecer alternativas a vecinos y comerciantes, pero el gobierno local ha decidido seguir adelante con los cambios porque es, dicen, lo que quiere la ciudadanía.

El Partido Popular considera que València "está atascada" porque el gobierno local "no escucha a los vecinos" y sus decisiones "afectarán a la economía". La portavoz municipal del PP, María José Catalá, denuncia que los cambios la EMT se impondrán "con unos informes que costaron 67.000 euros" y que no se entregan a la oposición. Y Fernando Giner, de Ciudadanos, revela que el diseño de las nuevas líneas se aprobó en junio del año pasado por parte de los técnicos, pero Grezzi decidió no contar nada hasta ahora.

Responde el alcalde, Joan Ribó, que se felicita de que la oposición ya no cuestione la peatonalización de las plazas del Ayuntamiento y de la Reina. Insiste en que estos cambios se han estudiado por técnicos e ingenieros de camino y no descarta cambios si algo no funciona bien.

En el pleno han intervenido los comerciantes del centro, que piden modificaciones al proyecto. Su portavoz, Rafa Torres, exige a la concejalía de Movilidad que no se precipite y critica la "escasa información" que han recibido por parte de la EMT sobre los cambios que "empeorarán el servicio".

Por lo demás, se ha aprobado la modificación normativa que permitirá a la Policía Local utilizar drones estas Fallas para controlar y evitar que se cometan delitos y también ha salido adelante el nuevo reglamento de ayudas sociales que tiene como objetivo dar una atención integral a las personas que lo necesiten. No solo se les dará comida, sino que se cubrirá cualquier tipo de necesidad básica, con un presupuesto de 5,2 millones de euros al año.

Además, el pleno ha dado cuenta de la aprobación definitiva del plan especial de Protección de Ciutat Vella. Tras el visto bueno de la Generalitat, el proyecto mantiene el carácter residencial del barrio, reordena usos, equilibra las dotaciones públicas y amplía la protección del patrimonio histórico. La vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, recuerda que el plan ha contado con la participación de agentes y vecinos y tiene el respaldo de "una amplia mayoría".

Condena al Holocausto

Y esta vez sí, el pleno de este jueves ha condenado el Holocausto con una moción alternativa presentada por el equipo de gobierno a la iniciativa planteada en esta sesión por Vox. Se ha recuperado así el texto de la declaración institucional sobre el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz que a la que Vox se opuso por hacer referencia al colectivo LGTBI. La moción del gobierno local la han apoyado PP y Ciudadanos y expresa el apoyo y reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes del Holocausto.

Galiana se estrena como portavoz de Compromís

El pleno de febrero ha sido el primero con Carlos Galiana como portavoz de Compromís tras la renuncia temporal de Pere Fuset. Ribó ha confirmado que mañana se aprobará en la junta de gobierno local el relevo de Pere Fuset en Cultura Festiva y descarta más cambios en la estructura de su ejecutivo.

Sobre la posible carga de trabajo de Galiana, que además de ser el concejal de fiestas mantendrá Comercio, Ribó cree que "no habrá problema" porque el resto de concejales lo ayudarán. Cree que "lo hará muy bien".