Armadores del cerco advierten de que el fin de la cuota de la sardina les obligará a amarrar

Los pesqueros del cerco de Galicia ya no podrán capturar sardina desde hoy, una vez que se ha agotado la cuota que tenían asignada. Hasta el próximo año no podrán retomar esta actividad. Los armadores discrepan abiertamente de la cuota impuesta por las instituciones europeas. Señalan que hacía tiempo que no se veía tanta sardina en el mar. Y, pese a ello, no podrán pescarla.

El presidente de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia, Andrés García, señala que el fin de la cuota aboca a estos pesqueros al amarre. Hay tanta sardina que otras especies se están alejando a otros caladeros y la flota gallega se queda sin especies que capturar.

Andrés García señala que los armadores han realizado un esfuerzo muy importante para la renovación de la flota. Muchos de ellos han contraído importantes deudas y se verán obligados a amarrar. En Galicia hay 150 pesqueros del cerco. Una parte tiene su base en el puerto de Sada.