Al final será o "Cava del Interior Valenciano" o "Altos Requenenses"

Cava del Interior Valenciano es la principal opción elegida por los elaboradores del cava de aquí tras la polémica surgida con el nombre anterior elegido, Altos de Levante. Recordamos que ese nombre no convenció a nadie y que los elaboradores hicieron marcha atrás.

Se justificaron entonces asegurando que Valencia y valenciano podría provocar problemas legales al entrar en colisión con la DO Valencia, pero ahora optan por Cava del Interior Valenciano pero lo hacen con plan B… Si finalmente la DO Valencia plantara cara y fuera imposible ese nombre el elegido sería, lo avanza la SER: Altos Requenenses. Los elaboradores esperan que la incógnita quede despejada en breve. El consejo regulador dirá.

En todo caso la Conselleria d'Agricultura solo ha trasladado la opción A al consejo regulador: Cavas del Interior Valenciano, que es la primera opción consensuada por todos los elaboradores.

Esto no acaba aquí

Una opción que según ha sabido la SER de fuentes del sector promete lío. Primero, porque no gusta a los elaboradores catalanes, que son mayoría en el consejo regulador. No quieren que aparezca el término Valencia o Valenciano y amenazan con torpedear esa propuesta. Ellos, los catalanes, son más partidarios de "Altos Requenenses".

Y hay más: la DO vinos de Valencia, en guerra con la DO Requena desde hace mucho tiempo habría, según las mismas fuentes, propuesto no poner pegas a "Cavas del Interior Valenciano" si eso supone darle la razón en esa batalla que mantiene con los de Requena. La propuesta, que ha sonado a chantaje, no ha sido aceptada y por tanto la DO Valencia podría iniciar otra batalla judicial con el cava si finalmente pone el término valenciano en su denominación.

El origen del embrollo

Recordamos el lío: El consejo regulador del Cava en España ha creado grandes cuatro zonas productoras. Cada una de ellas remitió su denominación al consejo y todas, menos la valenciana, hacían mención a la zona en que se encuentran. Así, las denominaciones son Comtats de Barcelona, Valle del Ebro, Viñedos de Almendralejo y, para el cava valenciano, la rechazada Altos de Levante.

Y todo este lío ha dejado en segundo plano algo muy importante. En esa regulación realizada por el consejo regulador nacional lo de menos es el tema del nombre. Se ha establecido algo muy importante para los productores de uva para cava y vino base: Por primera vez el excedente de vino base para elaboración de cava de aquí podrán utilizarlo (cumpliendo con unos estrictos porcentajes) las otras Denominaciones de Origen para sus cavas reserva y gran reserva.

De esa forma se garantiza la viabilidad de esas 3.500 hectáreas de producción con potencial para producir hasta 30 millones de botellas cuando la capacidad comercializadora del sector se mueve entre 9 y 11 millones y su potencial no excedería, ni en el escenario más optimista, los 14 millones.