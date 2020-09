Sada se une a la Diputación para que la Fundación Franco deje de gestionar las visitas al Pazo de Meirás

El Concello de Sada se ofrece a organizar las visitas guiadas al Pazo de Meirás y se une a la petición del pleno de la Diputación para que la Xunta retire la gestión a la Fundación Francisco Franco. Pide también a la Xunta, como gestora de un Bien de Interés Cultural, que actúe rápidamente para cambiar la situación tras la sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña que obliga a la Familia Franco a devolver el Pazo.

El alcalde de Sada, Benito Portela considera, como también señala la declaración de la Diputación de A Coruña, que la Fundación Francisco Franco usa estas visitas para hacer apología de la dictadura franquista.

"Xa nos queixamos nas primeiras visitas que xestionou a Fundación Franco porque estaban a facer apoloxía do fascismo. Entendiamos que unha organización como esa non podería estar xestionando esta actividade. Esiximos que o organismo de tutela do Ben de Interés Cultural, a Consellería de Cultura, tomase as medidas oportunas", explicó Benito Portela.

El Concello de Sada considera que las instalaciones, una vez recuperadas, deberían ser de acceso libre, además de que se organizaran visitas guiadas consorciadas con el Concello. Considera que el edificio tiene el relato de su apropiación por parte de la Dictadura, pero considera que también debe subrayarse que fue residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán