De ruta micológica por Valdemeca, entre la fuente de la Ardilla y los Estepares

Esta semana, en el espacio Nos vamos de excursión que coordina Fernando Carreras de EcoExperience, y que emitimos los viernes en Hoy por Hoy Cuenca, recomendamos una ruta que ofrece posibilidades de encontrar algunas de las especies más apreciadas de setas y hongos, el sendero PRSC 08, incluido en la red del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y denominado Fuente de la Ardilla-Estepares, en el municipio de Valdemeca.

Para llegar al lugar en el que empezaremos nuestra ruta salimos de Cuenca hacia Villalba de la Sierra y Uña para buscar, ya pasado el embalse de la Toba, el desvío a la derecha hacia Valdemeca. Una vez en el pueblo seguiremos la carretera en dirección a Huerta del Marquesado hasta que encontremos, a mano derecha, el área recreativa de la Fuente de la Ardilla que es donde comienza nuestra ruta.

Hay que tener en Cuenca que Valdemeca estableció hace unos años el coto de hongos y setas, por lo que, debemos pasar por el ayuntamiento o alguno de los bares del pueblo para conseguir nuestro permiso, por si se diese el caso de encontrar alguna de estas especies micológicas, poder llevárnoslas.

El el recorrido encontraremos varias fuentes. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

También es importante cuando salimos a recoger setas llevar una cesta de mimbre para así repartir las esporas y una navaja para poder cortar la seta y dejar el tronco y no arrancar de raíz. Finalmente, y también de sentido común es no usar rastrillos para levantar el suelo ni coger setas de pequeño tamaño sin desarrollar y por supuesto, no coger ninguna especie que no estemos seguros de conocer.

Desde el área recreativa veremos las indicaciones del sendero PNSC 08 que tiene una distancia de ocho kilómetros, es circular y nos volverá a traer al mismo punto.

Área recreativa de Fuente de la Ardilla. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

La ruta discurre por tres ambientes distintos en los que podremos encontrar diferentes especies de setas:

Pinares de pino silvestre: el paisaje que encontraremos en la primera parte del recorrido con altos pinos de troncos anaranjadas con pequeñas piñas y que se encuentran mezclados con robles quejigos, rebollos y matorrales de jaras. En estos bosques es donde encontraremos el apreciado boletus camuflado entre las acículas del suelo, por lo que debemos ir muy atentos. También es el ambiente típico de las amanitas, entre ellas la muscaria o setas de los enanitos

La ruta discurre por tres ambientes distintos / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Prados de diente: son zonas llanas en las que se eliminaron las especies arbóreas para favorecer el pastoreo del ganado trashumante durante los veranos en la Serranía. Encontramos algún espino albar, rosal o enebro. En estos prados abiertos es fácil encontrar setas de cardo, champiñones silvestres y senderuelas.

Pinares de pino rodeno: reconocible por su corteza rojiza oscura, casi negra y piñas de mayor tamaño. Crece con un sotobosque de jaras, brezos y cantuesos. Las especies micológicas más típicas en este ambiente son los apreciados níscalos o mizclos, las rusulas y los bojines.

La ruta cuenta con área recreativa. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

Tras cuatro kilómetros por estos tres ambientes diferentes, el sendero pasa por los Estepares y nos lleva de nuevo a la Fuente de la Ardilla donde además de la fuente encontramos un área con mesas y bancos, además de barbacoas cubiertas donde poder cocinar unas patatas con las setas recolectadas.