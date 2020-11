Expertos alertan ante intoxicaciones por setas tras uso indiscriminado de apps para identificarlas

Este otoño 2020 en toda Europa y muy especialmente en Francia, Italia, Grecia, Inglaterra, Bélgica, España… está resultando muy bueno en cuanto a la cantidad de setas comestibles en los campos y bosques. Especialmente está siendo un record del exquisito miguel, ontto zuri, sureny o boletus ( Boletus edulis, B pinicola y B. aereus), una de las grandes estrellas entre los gourmets más exigentes del mundo. Por ello, en los últimos meses millones de personas del continente están saliendo a la naturaleza a recoger setas como superalimento y como actividad lúdica agradable.

Como suministran gran cantidad de biomoléculas antivirales, es decir sustancias activas que impiden la replicación de los virus, fortaleciendo el sistema inmunitario y es una actividad al aire libre, se ha desatado una verdadera locura por la “caza” de los hongos comestibles. Solo en Francia, por ejemplo, hay simples grupos de Facebook, como Groupe de Cueillette des Champignons, que rebasa los 73.000 miembros. Además atesora más de 400.000 fotografías de las setas que encuentran sus integrantes y mandan continuamente al foro.

En varios países tradicionalmente aficionados, se recogen los hongos comestibles en cantidad y se secan, congelan o se fabrican conservas para todo el año. Pero muchos de los que se han apuntado a esta agradable afición son nuevos recolectores sin formación en Micología y que confían ciegamente en las apps de sus smartphones para identificar las especies de hongos. Aunque pueden ser muy útiles para orientar al aficionado, hay que tener en cuenta que a veces estas aplicaciones no funcionan con exactitud absoluta y que pueden cometer errores. Eso suele ocurrir con una foto de ejemplares de especies tóxicas que por la lluvia han perdido algunos de los caracteres clave de identificación. Solo en Francia desde el pasado mes de julio se han registrado más de 730 casos de intoxicaciones, bastantes de ellas graves, un número nunca alcanzado hasta la fecha.

En varios países, también se da el caso de que, ante la gran abundancia de las cosechas de setas exquisitas, se han producido intoxicaciones por el consumo de éstas en cantidades excesivas. Por ello desde la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid se insta a que no se consuman setas que no se conocen bien y que no se confíe ciegamente en el móvil. Las identificaciones de hongos por fotos de whatsapp, que prolifera masivamente en las redes no resulta completamente fiable. De ahí que no pueden consumirse setas de las que no se esté completamente seguro por lo que deben dirigirse a las numerosas asociaciones micológicas, escuelas técnicas, facultades de ciencias, farmacias, etc, o bien expertos y guías micológicos, centros especializados, etc, en donde se identifiquen correctamente las especies de hongos recolectadas.

Por otro lado hay que evitar consumir hongos que aparezcan en parajes donde se haya pulverizado herbicidas que matan las malas hierbas en bordes de autopistas, gasolineras y zonas periurbanas, cultivos agrícolas, etc, pues las setas absorben y concentran estas sustancia tóxicas pudiendo ocasionar intoxicaciones graves.

En la coyuntura actual la recogida de hongos en los bosques resulta muy recomendable, pero hay que aprender y tomar precauciones para disfrutar y evitar disgustos, explica el director de la Cátedra de Micología Juan Andrés Oria de Rueda, profesor en el Campus Universitario de la Yutera en Palencia.