El "Caso Stratus" termina con la absolución de todos los acusados

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a la totalidad de los acusados en el llamado "Caso Stratus", tras el juicio en el que se dilucidaba si se habían cometido irregularidades o no en la construcción de la bodega STRATUS en la zona de La Geria, considerada como Espacio Natural Protegido de Lanzarote, una vista que se celebró más de doce años después de que la bodega abriera sus puertas en 2007, una infraestructura que ha estado seis años cerrada por mandado judicial.

La sentencia emitida por la Audiencia, presidida por el juez Emilio Moya, decreta que no se aprecia ningún delito contra la ordenación del territorio, ni contra el Medioambiente, ni delito continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, ni delito de usurpación de bien inmueble, ni delito contra el patrimonio histórico, ni delito continuado de estafa cualificada del delito de hurto, ni delito de tráfico de influencias del que se acusaba. a un total de once personas.

Entre las personas que se tuvieron que sentar en el banquillo y que ahora resultan absueltos, se encuentra el empresario Juan Francisco Rosa, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana y varios ex cargos publicos del Gobierno de Canarias, como Faustino García Márquez (ex Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias) y del Ayuntamiento de Yaiza, como el ex alcalde accidental y ex concejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez, además de varios técnicos. Asimismo, ha quedado absuelta la sociedad BTL.

La Fiscalía llegó a solicitar una pena de 15 años de prisión para el empresario Juan Francisco Rosa, por presuntos delitos de falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente, hurto de bienes de valor histórico, un delito usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. También solicita los mismos años de inhabilitación para sufragio pasivo así como la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años.

Para el arquitecto Miguel Ángel Armas, la Fiscalía pedía 10 años de prisición y de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo al estar acusado de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y de un delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa.

También se solicitaban 5 años de prisión para Pablo Ramón Carrasco, José Antonio Rodríguez, 2 años de cárcel para Blas Noda, 1 año y 6 meses de prisión para Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío y 1 año y 10 meses de cárcel para Leonardo Rodríguez. En cuanto al resto, se solicita inhabilitación y diferentes multas para Faustino García, Armando Villacencio, Andrés Morales González, Manuel Jesús Sepínola y José Juan Hernández Duchemín.

Ahora, todos han quedado absueltos y habrá que ver si la asociación Transparencia Urbanística, representada en este juicio por la abogada Inma Ferrer, presenta algún recurso de casación en el Tribunal Supremo. De momento, quedan suspendidas todas las medidas cautelares adoptadas sobre los acusados, ahora absueltos.