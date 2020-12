Así se germinó el 'Plato Michelin' del Restaurante Aitana

Una de las preciosas novedades que tría consigo la Guía Michelin no solo son las nuevas Estrellas que han recaído en la Comunidad, o en la Ribera del Duero. También estos ‘Reyes Magos culinarios’, han dejado un regalo muy especial en Aranda. Más en concreto, en el Restaurante Aitana, que ha sido galardonado como establecimiento con ‘Plato Michelin’. Este nuevo pictograma apareció por primera vez en la Guía Michelin de 2017, e identifica una cocina de calidad. Sirve como reconocimiento a los restaurantes que no poseen estrellas o Bib Gourmand. Este símbolo quiere resaltar el hecho de que estar seleccionado en la Guía Michelin es garantía de calidad.

El restaurante Aitana ha vuelto a abrir sus puertas tras las restricciones con esta maravillosa noticia. Y este miércoles, en nuestro tiempo con la Ruta del Vino, hemos entrado en su cocina para charlar sobre esta distinción con su cabeza visible, el chef Valentín González. "Ha sido una sorpresa para todos, yo llegué aquí y vimos un correo de la Ruta y nos comunicaron que habíamos sido distinguidos, es de agradecer. Creo que sí que nos lo merecemos por la dedicación, la calidad y el entusiasmo con el que realizamos todo esto. Luchas por mantener esa calidad, que es complicado, llegar al gusto de todos y poder dar respuesta a lo que la gente espera de nosotros", explica.

Así se germinó la distinción

González ha repasado cómo sucedió todo. "Sabemos que sus críticos son muy buenos y pueden hacer una visita en cualquier caso. Y un día X la tuvimos. Y después de cenar, me imagino que por lo que cenó, viene este tema, y después de haber pagado se identificó. No aceptó una invitación, y creo que fue muy coherente. Además llegó tarde, y preguntó si se podía quedar a cenar, porque eran sobre las 22.10 horas. Y después de todo el tema de la cena, pagó y ya se identificó. Si yo estoy de servicio doy de cenar a quien venga. Dije que me alegría de haberle podido servir, de que pudiera disfrutar de la cocina a pesar de haberse quedado solo, y nos comentó que ellos generalmente no se identifican, y si no les ha parecido bien no hacen una crítica constructiva y pasan de largo. Sí sabía que la Guía trabaja así, y la verdad que fue sorprendente", especifica.

Pero, ¿qué le dio de cenar? "Le dimos la carta, pero la cerró. Quería que le diéramos de cenar. Le preguntamos intolerancias, y nos comentó que le gustaría comer pescado. Le expuse los pescados que había, y eligió bacalao. También le pregunté que cómo lo quería, y te quedas sorprendido por la forma en la me lo propuso. Para abrir boca le di varios aperitivos, entre ellos boletus. Después el bacalao, pidió de postre flan, y ya se identificó al pagar", relata González.

Su misión y valores

Sin embargo, esta distinción de la Guía Michelin no llega por sí sola, ni siquiera por su buena cocina. Aitana tiene muchas cosas más que le hace ser merecedor de este galardón. “Primamos por encima de todo el servicio, la limpieza la calidad, y sobre todo ese contacto de salir a una mesa y ofrecer lo que tengo, pero fuera de mi carta también. Porque mi carta refleja lo que Aitana hace, pero es verdad que hay días que yo recibo una buena alcachofa o cigala, como ayer, que hice un menú degustación. Yo creo que el señor iba buscando la calidad, la sencillez, pero también estar bien en un entorno. Y acertó", asevera.

Por último, Valentín hace alusión a su gran objetivo. Mantener el trato de cercanía que siempre le ha distinguido. "Yo quiero llegar más a la gente de mi pueblo. Llevo más de 40 años en esto y he dado siempre lo mejor de mí, he tenido buenas compañías, pero lo que más me ha gustado es el contacto con mi gente”, sentencia.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio que encabeza esta información.