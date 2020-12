Un centenar de personas se concentran ante la Casa Cornide para exigir a los Franco su devolución

Un centenar de personas se ha concentrado este domingo ante la Casa Cornide de A Coruña, convocadas por la platafoma Denfesa do Común para exigirle a la familia Franco, actual propietaria del inmueble, su devolución al Ayuntamiento herculino.

La manifestación, bajo el lema 'A Casa Cornide é da Coruña. Devolución, xa', está apoyada por la asociación de vecinos de la Ciudad Vieja.

Tal y como ha explicado la asociación en un comunicado, la Junta Directiva de Defensa do Común tomó la decisión de mantener la concentración tras las advertencias formuladas el pasado martes por vecinos de la Ciudad Vieja sobre la presencia en el inmueble de "varias furgonetas que procedían a retirar diversos objetos de su interior".

La asociación ha destacado que estos indicios fueron confirmados posterior y "presencialmente" por miembros de la Junta Directiva. Una ratificación que se suma a las fotografías aportadas por el BNG en las que se ve a una furgoneta blanca saliendo del edificio.

"La familia Franco no ignora que la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) dificulta la venta del inmueble, así como la prohibición de retirar cualquier objeto sin la previa autorización", ha recordado Defensa do Común, que considera "imprescindible" que se impida cualquier intento de retirada de elementos del interior de la casa mientras no finalicen los trámites del BIC.

En este sentido, la asociación se ha apoyado en el informe remitido por la Universidade da Coruña (UDC), que han considerado "clarificador", y por el que la entidad concluye que "los procesos de permuta, subasta y venta" de la Casa Cornide fueron "ilegales".

Por ello, la organización le ha reiterado al Ayuntamiento de A Coruña la necesidad de presentar una denuncia en el juzgado "para investigar si fueron sustraídos objetos de la Casa Cornide en los últimos días", así como la urgencia de formalizar la demanda "para que el palacete vuelva al pueblo de A Coruña".

Fue precisamente el Gobierno local coruñés el que solicitó la elaboración de ese informe y el que anunció, por decisión de la alcaldesa Inés Rey, que iniciaría las acciones legales en cuanto lo determinase la asesoría jurídica.