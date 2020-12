Resumen del año en Bizkaia: No todo ha sido COVID

Sin duda, 2020 será recordado o quizá olvidado rápidamente, por la incidencia de la COVID. Sin embargo, este año que termina podrá ser rememorado por otras noticias destacadas en Bizkaia que nada tienen que ver con la pandemia. En radiobilbao.eus hemos recopilado las que más interés han suscitado entre nuestros lectores cada mes.



Enero



Un dron mata a un halcón peregrino en Getxo

La Asociación de Agentes Forestales de Bizkaia ha denunciado la muerte de un ejemplar de halcón peregrino en Getxo que ha aparecido con las patas cortadas. El motivo de sus heridas, según Bizkaiko Basozainak, se debe a una "posible causa de un dron". "La necropsia apunta como posible causa un dron", señalan en su cuenta en redes sociales





Para evitar los conflictos y peligros que se producen entre los usuarios de bicicletas y los senderistas, el Ayuntamiento de Bilbao ha propuesto y construido una pista con un tipo de hormigón llamado "árido coligante" con dos zonas, en teoría, diferenciadas, un tercio para los senderistas y dos tercios a la derecha para las bicicletas y coches autorizados.

Febrero

Las trabajos de estos días pasados han conseguido preparar un camino para que las máquinas lleguen hasta los incendios y puedan apagarlos, echando tierra. La semana pasada se intentó con agua desde helicópteros, sin resultados.

Herrerín se ve envuelto en un conato de pelea

El portero del Athletic, Iago Herrerín, se vio envuelto en un conato de pelea tras el partido que disputó el Athletic contra el FC Barcelona el pasado jueves. Herrerín no disputó ese encuentro porque cumplía un partido de sanción tras ver la cartulina roja contra el Tenerife en la anterior eliminatoria copera.

Herrerín se ve envuelto en un conato de pelea El guardameta rojiblanco se defendía de los insultos que recibía en ese momento

Marzo

El Gobierno Vasco permite abrir a una decena de hoteles para acoger casos excepcionales de personas que no pueden dormir en casa. Uno de ellos es el de los profesionales sanitarios que no quieran volver a sus domicilios por peligro de contagiar a sus familiares. Esto le ocurre a Estíbaliz Falagán, una sanitaria de IMQ de Bilbao, que vive con su madre de 75 años. "Yo no quiero seguir conviviendo con ella mientras dure este confinamiento por prevención porque mi ama es uno de los grupos de alto riesgo", comenta en declaraciones a Radio Bilbao.

Confinados pero no para pagar la OTA

En Bilbao, una semana después de estar confinados todos en casa, aún seguía vigente el pago de la ordenanza de aparcamiento

Confinados pero no para pagar la OTA Según ha dado a conocer el Consistorio bilbaíno en su cuenta oficial de Twitter, "por el momento, y hasta nuevo aviso, habrá servicio OTA".

Abril

Una empanada de 1.500 euros

El vecino de Eibar sancionado aseguró a los agentes que se había trasladado a Ermua para llevar una empanada a una tía suya. La infracción supondrá una sanción de 1500 euros, en base al Artículo 45.4.B del capítulo de infracciones del Estado de Alarma y no hallar justificación para permanecer en la vía pública.

Una empanada de 1.500 euros Un vecino de Eibar será sancionado por trasladarse a Ermua, según aseguró, para llevar una empanada a un familiar

"Para mi acoger y ayudar a los más necesitados es una opción de vida, tal y como recoge el Evangelio". Dicho y hecho por el párroco de Algorta (Getxo), Javier Garai. Hasta 24 personas está cobijando el sacerdote durante estos días en su domicilio de forma altruista. Todas, además, de procedencias y situaciones muy diferentes.

Mayo

Sánchez fue denunciado el pasado 21 de abril por la Policía Local de Castro Urdiales por romper el confinamiento al trasladarse a su segunda residencia en esa población cántabra, alegando que solo estaría un par de días y que se había desplazado allí porque estaba a la espera de someterse al test del Covid-19, ya que en su trabajo había habido varios contagios.

El New York Times pone al Athletic como modelo en el fútbol postcoronavirus

El artículo, firmado por Rory Smith, redactor jefe de fútbol del NYT, destaca que, "al reclutar solo jugadores locales, el club vasco no solo ha forjado una identidad única, sino que ha generado una mentalidad entre sus aficionados".

El New York Times pone al Athletic como modelo en el fútbol postcoronavirus El NYT publica en su edición digital un extenso reportaje titulado "Being More Like Athletic Bilbao (Ser más como el Athletic de Bilbao)"

Junio

Confundir el Ayuntamiento de Bilbao con el Teatro Arriaga. Es lo que le ha pasado a Vox Vizcaya. Una formación que aspira a entrar en las instituciones bilbainas y bizkainas que, antes de hacer campaña por sus ideales, debería conocer mejor la ciudad y a los ciudadanos que aspira a representar.

Arrantzales de Lekeitio capturan un gigantesco rape

No cabe en un plato, ni en diez. Es un ejemplar de 40 kilos. El tamaño habitual de esta especie, como recuerda AZTI, es entre 20 centímetros y 1 metro y entre 20-30 kilos de peso. Este mide metro y medio y pesa 40 kilos.

Julio

Detenidos tres directivos de la empresa por el derrumbe del vertedero de Zaldibar

La Ertzaintza remitió a principios del pasado mes de junio un informe a uno de estos juzgados en el que informaba al instructor de que apreciaba "indicios de criminalidad" en la gestión del mismo.

Una semana después de ceder a Thomas el liderazgo que había adquirido dos semanas antes, Rahm lo ha recuperado para seguir haciendo historia por la senda del legendario Severiano Ballesteros, el único número uno español antes del vasco.

Agosto

El departamento de Seguridad confirma que el hueso encontrado en Zaldibar es humano

Después de más de seis meses de búsqueda, la Ertzaintza encontró una tibia humana en la conocida como zona de la báscula

El departamento de Seguridad confirma que el hueso encontrado en Zaldibar es humano Fuentes del Departamento de Seguridad del País Vasco confirman la noticia. La familia ya ha sido informada

Septiembre

Bilbao se ha convertido en la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en la que la velocidad de los vehículos ha quedado limitada a un máximo de 30 kilómetros/hora en la totalidad de sus calles, con el objetivo del Ayuntamiento de que la capital vizcaína sea "más sostenible, más tranquila, más segura y más humana".

La emblemática fachada 'soñar' de Bilbao amanece teñida de rojo en apoyo al movimiento 'Alerta roja'

El Movimiento Internacional de Unificación Sectorial de la Industria del Espectáculo y los Eventos, Alerta Roja. en el que hay siete países adheridos, ha convocado movilizaciones en distintos puntos del mundo.

Octubre

Miles de anchoas aparecieron varadas en la playa, dejando un imagen insólita que sorprendió a los viandantes que andaban por la zona.

La kale borroka les quemó la terraza y el salón: 20 años después la justicia les indemniza con 62 euros

Los vecinos de un edificio de Algorta que se vió afectado por el fuego que se extendió desde un autobus quemado en un ataque de 'kale borroka' en septiembre de 2000, han recibido con sorpresa, las cartas de la Audiencia Nacional, en las que les notifican sus indemnizaciones 20 años después.

La kale borroka les quemó la terraza y el salón: 20 años después la justicia les indemniza con 62 euros Lucia Bohorquez vivía entonces en una vivienda de Algorta con su madre, que sigue en el mismo piso."Las viviendas sufrieron muchisimo daño, en nuestro caso destrozó el salón y la terraza y hubo que reparar todas esas estancias" La Audiencia Nacional sentencia con una compensación de 62 euros

Noviembre

El análisis de las aguas residuales en España ha constatado que la cocaína y la marihuana son las drogas más consumidas, aunque este año los científicos han encontrado picos ocasionales de presencia "muy alta" de éxtasis durante la pandemia y han constatado que donde más alcohol se bebe es en Bilbao y en Cataluña.

Los pasos para reclamar si eres uno de los afectados de Dentix

DENTIX es una cadena de clínicas dentales, con una decena de sucursales en Bizkaia, y que en los últimos tiempos arrastraba problemas de financiación que habían llevado al cierre de algunos establecimientos. Esta situación ha ocasionado que muchos clientes que habían abonado las cuotas del servicio no recibieran a cambio ni los tratamientos acordados ni la devolución del dinero pagado por ellos.

Los pasos para reclamar si eres uno de los afectados de Dentix El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao y la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora y Usuaria han elaborado una guía para que las personas afectadas sepan cómo actuar ante la situación

Diciembre

La RAE cambia el concepto de 'discapacidad' por petición de un profesor de la UPV

Jon Torres Unda es profesor de la UPV-EHU y fisioterapeuta. Desde hace años él y su equipo no estaban conformes con la definición que da la RAE del término ‘discapacidad’.