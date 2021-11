Las pastelerías madrileñas lucen en sus vitrinas un suculento dulce, con forma de rosco y relleno, de nata o de otros sabores. Muchos pensarán que ya ha llegado la Navidad a la capital, pero no, no es el roscón de Reyes: es la Corona de la Almudena. Es un postre típico de estas fechas, del 9 de noviembre, y se hace en honor a la patrona de los madrileños, la Virgen de la Almudena, de ahí su nombre. La confusión con el roscón de Reyes se debe a su similar forma, aunque los pasteleros matizan que solo se parecen a primera vista, porque la receta no es la misma.

Esta tradición es relativamente nueva. Roberto Martín, dueño de la pastelería del Riojano, una de las más antiguas de la ciudad, prepara este dulce cada año. En una entrevista en La Ventana de Madrid, explica que comenzó a hacerse en 1978. La receta de este rosco fue la ganadora de un concurso en el que participaron diferentes maestros reposteros de la capital. El objetivo era realizar una creación que conmemorara el día de la patrona de los madrileños y que también lo es del gremio de los reposteros. Así surgió la Corona de la Almudena. "La verdad es que a todos nos pareció un producto excepcional", confiesa Martín.

¡Feliz Día a todas las Almudenas! Me comeré esta Corona de la Almudena a vuestra salud (que nadie la confunda con un Roscón de Reyes que no tiene nada que ver, le da mil vueltas 😍😍) pic.twitter.com/QlQ8XouoEj — Luis Perdiguero (@LPerdiguero) November 9, 2021

La Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid prevé que en esta ocasión se vendan casi 300.000 piezas. El dulce nació hace más de cuatro décadas, pero ha sido en los últimos años cuando se ha popularizado. Martín asegura que cada vez son más los madrileños que se animan a comprar este producto en cada festividad de la Almudena. Las ventas esperan que sigan esa tendencia creciente este 2021.

Pero, ¿qué diferencia realmente a la Corona de la Almudena del roscón de Reyes?. La clave está en los ingredientes. El exterior es una masa fermentada de bollería, que puede ir rellena de nata, trufa, cabello de ángel, aunque lo más típico es crema pastelera. Cada repostero le da su toque personal, algunos la recubren de almíbar, otros la aromatizan con algún tipo de licor y los hay que le hacen una especie de corona dibujada en la parte de arriba en honor a su nombre. No lleva, por ejemplo, agua de azahar, uno de los ingredientes claves en el roscón navideño, ni está decorada con la típica fruta confitada que genera amor y odio a partes iguales. Tampoco habrá riesgo de encontrarse escondida un haba o un rey, aunque algunos pasteleros sí añaden una pequeña virgen para decorar. Eso sí, está visible, en la parte de fuera de la Corona, para evitar sorpresas indeseadas.