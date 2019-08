La brecha salarial en Hollywood: ¿por qué 'The Rock' gana 33 millones más que Scarlett Johansson?

Un año más, Forbes ha dado a conocer la lista de actores y actrices mejor pagados de Hollywood. Una lista que evidencia, una vez más, la brecha salarial entre hombres y mujeres. A pesar de que la cifra se ha reducido respecto a años anteriores, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la tan ansiada igualdad en la meca del cine.

Durante estos últimos años, especialmente desde el nacimiento de plataformas como Time's Up o MeToo, la industria cinematográfica iniciaba un movimiento por la igualdad de género en Hollywood. Un movimiento, conocido como el 4% challenge, mediante el que un gran número de personas relacionadas con Hollywood se comprometían a trabajar bajo las órdenes de una mujer en los próximos 18 meses. Desde Reese Witherspoon o Olivia Wilde hasta Eva Longoria, JJ Abrams o Jordan Peele.

33 millones de diferencia

A pesar de que estudios como Disney se comprometían a que el 40% de sus producciones estén dirigidas por mujeres, todavía existe una gran brecha que superar: la salarial. Según recoge Forbes, la diferencia entre el actor y la actriz mejor pagados de Hollywood es de 33 millones de diferencia. Mientras que Dwayne 'The Rock' Johnson ha ganado 89,4 millones de dólares a lo largo del último año, Scarlett Johansson ha obtenido 56.

De esta manera, la actriz mejor pagada de Hollywood está a la altura del sexto actor con mayores beneficios, Adam Sandler. Una brecha que se acrecienta, todavía más, si continuamos analizando la lista de actrices mejor pagadas. Mientras que Sofía Vergara obtuvo 44,1 millones de dólares a lo largo del último año, Reese Witherspoon hizo 35. Por lo tanto, estas dos actrices han estado a la altura del noveno y décimo actor mejor pagado.

El año de The Rock y Scarlett Johannson, en cifras

Desde hace ya varios años, The Rock es considerado como el actor más rentable de Hollywood. A lo largo de este último año, el que fuera luchador de la WWE ha estrenado dos películas (Luchando con mi familia, Fast & Furious) y publicará una tercera el próximo mes de diciembre (Jumanji: The Next Level). Sin embargo, entre las dos primeras películas apenas ha obtenido 600 millones de recaudación.

Scarlett Johansson también ha trabajado en un total de tres películas a lo largo del último año. Sin embargo, tan solo una de ellas ha llegado al cine: Los Vengadores: Endgame. Una película, la más taquillera de la historia, que ha obtenido 2.796 millones de dólares de recaudación.

Mientras tanto, de cara a estos últimos meses de 2019, la actriz también participará en la comedia Marriage Story y Jojo Rabbit. A pesar de ello, la actriz estadounidense se sitúa por detrás de compañeros como Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. También de otros como Akshay Kumar, Jackie Chan y Bradley Cooper. Por lo tanto, todavía queda un largo camino por recorrer para que Johansson, y el resto de actrices, puedan competir con los hombres para estar al frente de esta clasificación.