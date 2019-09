Las 10+5 películas más esperadas de la temporada

Si la primera parte del año estuvo marcada en el cine español por el estreno de Dolor y gloria, la obra más personal de Pedro Almodóvar, la industria encara el otoño con los estrenos que se medirán a la cinta en la próxima edición de los Goya. Lo nuevo de Aménabar, Sorogoyen, el trío de directores que triunfó con Handia y varias óperas primas. En el panorama internacional, la maquinaria Disney ha arrasado en taquilla a base de superhéroes y remakes de animación, pero el estreno en agosto de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino supone el inicio de la temporada alta, con regresos como Scorsese, Terrence Malick y Greta Gerwig y el lanzamiento de otros tantos blockbuster. Estas son las 15 películas que no te puedes perder:

The Irishman (Martin Scorsese)

La esperada película de Martin Scorsese tendrá su estreno en el Festival de Nueva York el 27 de septiembre y el 13 de octubre cerrará el Festival de Londres en lo que será su puesta de largo internacional tras no pasar por Venecia o Toronto. El Irlandés reúne de nuevo a Robert De Niro y Joe Pesci junto a Al Pacino en una cinta que abarca varias décadas sobre el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la post-guerra. El retraso en su estreno, según publican medios especializados, se debe al tratamiento digital de rejuvenecimiento, con cuyo resultado Scorsese no estaba satisfecho. El director neoyorkino vuelve al mundo de mafia y gángster con sus actores fetiche en una cinta que durará tres horas y media

Estreno: 27 de noviembre en Netflix / En salas de España, en el aire

Joker (Todd Philips)

En el año que Marvel y Disney han reventado la taquilla con sus Vengadores, el universo DC apuesta por una película independiente centrada en su villano más icónico con una interpretación descomunal de Joaquin Phoenix. El director de Resacón en Las Vegas rompe las normas del cine de superheóres, sin hacer una película de superhéroes y sin casi escenas de acción, solo una persecución en el metro del Nueva York de los ochenta. Esa escena la de la ciudad totalmente gris, ocre y cochambrosa funciona a la perfección porque resalta más al protagonista, vestido con colores saturados y cálidos, propios de la ropa de payaso. La cinta es el resultado de un guion en el que pasan pocas cosas, pero no hace falta más. La historia no es más que la conversión de un personaje que pasa de parásito a líder de una revuelta. Un enfermo mental al que los recortes de Thomas Wayne y el resto de poderosos dejan sin acceso a la sanidad, ni a un puesto de trabajo, ni a una vida digna. Mientras los ricos de Gotham suman más y más dinero. Toda una metáfora de la sociedad actual.

La crítica completa: El Joker, contra los ricos

Estreno en España: 4 de octubre (Warner Bross)

Mujercitas (Greta Gerwig)

Actriz, guionista y directora, el éxito le llegó con ‘Lady Bird’, la cinta indie sobre una adolescente que acabó en los Oscar. Ahora recupera un clásico de la literatura y el cine clásico, la adaptación de la novela de Louisa May Alcott. La historia de cuatro hermanas, referente feminista para una generación, en los años posteriores a la Guerra Civil americana. Hay mucha curiosidad por ver su escritura y actualización con un reparto de lujo que incluye a Meryl Streep, Emma Watson y las nuevas estrellas de Hollywood, Saoirse Ronan y Timothée Chalamet.

Estreno: 25 de diciembre (Sony)

Star Wars: el ascenso de Skywalker (J.J. Abrams)

El esperadísimo episodio IX de la saga promete ser un evento y un taquillero en Navidades. Pocos detalles se conocen del cierre de la tercera trilogía, pero su último tráiler -analizado por Guillermo Nieto- da algunas pistas. En las imágenes ofrecidas, se puede ver un épico duelo entre Rey y Kylo Ren en las cercanías de un embravecido mar, lo que parece la respiración de Darth Vader, la voz del Emperador Palpatine, a C-3PO con ojos rojos, la vuelta de Leia (con metraje grabado antes del fallecimiento de la actriz Carrie Fisher), o la aparición de un nuevo personaje llamado Jannah. Pero si hay una imagen que se ha quedado en las retinas de los millones de fans de la saga es la de Rey con un sable rojo. El momento más épico del tráiler llega justo al final, cuando aparece Rey, el personaje interpretado por Daisy Ridley, portando una capa oscura con capucha y desplegando un sable láser rojo con un importante parecido al que utilizó Darth Maul en el Episodio I. ¿Qué quiere decir esto? Habrá que esperar un poco

Estreno: 20 de diciembre (Disney)

A Hidden Life (Terrence Malick)

Presentada en el Festival de Cannes, el director estadounidense Terrence Malick construye una bella y poética descripción del horror que provoca el odio basada en la historia real de un desertor austriaco de la 2ª Guerra Mundial. Malick crea una película bella y luminosa en medio de una de las historias más horrendas de la contienda. Una historia real, por desgracia, de hombres que hacen el bien sin ser importantes, como reza al final la cita de George Elliot. Un granjero austriaco, perdidamente enamorado de su mujer y sus hijas, decide no colaborar con el régimen nazi. No se alista y no hace el saludo nazi a los soldados que pasean por la pequeña aldea montañosa en la que viven. Eso le genera el rechazo y el odio de todos los vecinos. Nadie quiere verse señalado. Su valentía y su rechazo al mal, es una traición para los vecinos. El director de La delgada línea roja o Malas tierras es experto en utilizar la cámara, sus movimientos y la pantalla para expresar sus dudas filosóficas y morales. Malick estudió filosofía y publicó varios ensayos sobre Heidegger, el filósofo alemán que empatizó con el nazismo y aclamó a Hitler. Sin embargo, su película parece más kantiana, en el sentido de que defiende la idea de pensar por uno mismo, de modo independiente y sin prejuicios, y ponerse en el lugar de los demás.

La crítica completa: Malick desentraña las raíces de la extrema derecha en Cannes

Estreno: sin fecha en España (Fox)

Día de lluvia en Nueva York (Woody Allen)

La película que Amazon guardó en el cajón y enfrentó a la compañía con el cineasta. En Europa sí tendrá estreno la última cinta de Woody Allen, cuya distribución se paralizó tras la irrupción del #MeToo. La película es una comedia romántica sobre dos amantes de la universidad que pasan un fin de semana especial en Nueva York y los problemas en los que ambos se verán envueltos. Protagonizan Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law y Diego Luna.

Estreno: 11 de octubre (A Contracorriente films)

1917 (Sam Mendes)

El director de ‘American Beauty’ y ‘Revolutionary Road’ se adentra en el cine bélico con un thriller que cuenta la historia de dos jóvenes soldados británicos durante un día que durante la I Guerra Mundial reciben la misión de infiltrarse en territorio enemigo para entregar un mensaje que detendría un ataque letal con implicaciones personales para uno de los protagonistas. Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Richard Madden y Andrew Scott forman parte del reparto de una cinta protagonizada por George McKay y Dean-Charles Chapman.

Estreno: sin fecha en España (Universal)

Parásitos (Bong Joon-ho)

La última ganadora de la Palma de Oro en Cannes le espera un largo recorrido internacional, con la mente puesta en el Oscar a Mejor película extranjera. El director de Memories of Murder, Snowpierce y Okja, brinda una obra redonda, mezcla de comedia negra, thriller y drama social que muestra la explotación laboral de trabajadores del hogar. Una mirada ácida, retorcida, violenta y con un estilismo y una maestría excepcionales. Lucha de clases en una especie de dos familias enfrentadas, la pobre y la rica. Una lección a la burguesía que tiene empleadas y empleadas del hogar y los explota, sin querer verlo.

La crítica completa: ‘Parásitos’, la explotación laboral con la maestría de Bona Joon-ho

Estreno: 25 de octubre (LaAventura)

Historia de un matrimonio (Noah Baumbach)

Una de las cintas que más han gustado en el Festival de Venecia. Noah Baumbach, director de ‘Frances Ha’, vuelve a trabajar con Netflix en ‘Marriage Story’. Es el minuto a minuto de un divorcio entre una pareja formada por Adam Driver y Scarlett Johansson. Con una narración original, explora el divorcio y la vida en pareja de un director teatral y una actriz. Dice la crítica que es la película más madura y emocional del realizador, que coloca a sus actores en una posición para la carrera de premios.

Estrenos: 6 de diciembre en Netflix

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Promete ser una de las películas más divertidas del año y quizás un quebradero de cabeza para Disney (tras la compra de Fox). En parte por su argumento y su mala leche. Se trata de una sátira ambientada en la Segunda Guerra Mundial en la que un niño simpatizante del Partido Nazi tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler al tiempo que su madre, Scarlett Johansson, esconde una niña judía en su casa. Entre otros, acompañan a la actriz Sam Rockell y Rebel Wilson.

Estreno: sin fecha (Fox)

Las 5 películas españolas que hay que ver

Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar)

Franco fue nombrado jefe del Gobierno del Estado en 1936 "mientras dure la guerra", pero luego se suprimió este plazo temporal. De ahí el título de la nueva película de Alejandro Amenábar, que estrenará el próximo 27 de septiembre tras su paso por el festival de San Sebastián. Ambientada en el verano de 1936, en los inicios de la Guerra Civil, poco después del Golpe de Estado de Franco, Mola y compañía. En la Universidad de Salamanca era rector Miguel de Unamuno, filósofo y escritor, que decidió apoyar públicamente la sublevación. Sin embargo, la deriva sangrienta y vengativa de los falangistas, que mataron y detuvieron a muchos intelectuales, amigos y compañeros del filósofo, hace que Unamuno se retracte de ese apoyo. Es la segunda película histórica que dirige Alejandro Amenábar, después de Ágora, y en el reparto se encuentran Karra Elejalde, que hará del filósofo vasco, y Eduard Fernández, de Millán Astray, el militar falangista que se enfrentó con Unamuno en el Paraninfo de la univesidad, en presencia de Carmen Polo.

Estreno: 27 de septiembre (Buena Vista Internacional)

La Trinchera infinita (Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga)

Los directores de ‘Loreak’ y ‘Handia’ también llevarán al Festival de San Sebastián su nueva cinta y también aborda la etapa de la Guerra Civil. La película cuenta la historia de un ‘topo’ que permanece en su casa encerrado más de 30 años. Antonio de la Torre y Belén Cuesta son los protagonistas. Según la sinopsis, Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la contienda y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias, así como el amor que sienten el uno por el otro les condenará a ese encierro de tres décadas.

Estreno: 31 de octubre (eOne)

Madre (Rodrigo Sorogoyen)

El director de ‘El Reino’ ha presentado su nueva película en la sección paralela del Festival de Venecia. Tras su exitoso recorrido de premios -ganó el Goya y estuvo nominado al Óscar-, el corto ‘Madre’ tiene su continuación en un largometraje. La historia parte de esa llamada de un hijo abandonado a su madre desesperada, y da un salto de 10 años cuando Elena se traslada a la playa donde desapareció el niño. Mientras intenta rehacer su vida, conoce a un adolescente francés que le recuerda a su hijo y entre ellos surge una conexión especial. Protagoniza Marta Nieto y le acompañan en el reparto Álex Brendemühl y Jules Porier.

Estreno: 15 de noviembre (Wanda Visión)

La hija de un ladrón (Belén Funes)

La ópera prima de la directora catalana junta por primera vez en la pantalla a Eduard y Greta Fernández, padre e hija. Cuenta la historia de Sara, una joven que ha estado sola toda vida. Ahora, con un bebé, quiere formar una familia pero todo cambia cuando reaparece su padre, Manuel, tras años de ausencia y al salir de la cárcel. La cinta está inspirada en la historia y protagonista del premiado cortometraje ‘Sara a la fuga’, dirigido y escrito por Belén Funes junto a Marçal Cebrian.

Estreno: 29 de noviembre (BTeam Pictures)

Adiós (Paco Cabezas)

La vuelta a casa del director sevillano. Tras dirigir series como ‘Penny Dreadful’, ‘El Alienista’ o ‘Fear the walking dead’, Paco Cabezas regresa al cine con un thriller ambientado en las Tres Mil Viviendas yprotagonizado por Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem. Según revela la productora en la sinopsis, la historia gira en torno la muerte accidental de una niña y la investigación de una inspectora que tendrá que lidiar con los recelos del padre, cabeza de familia del clan de Los Santos. El choque entre ambos por esclarecer la muerte de la pequeña, destapará ante ambos toda una red de secretos y mentiras que transitan a lo largo de la delgada y difusa línea que es la justicia.

Estreno: 8 de noviembre (Sony Pictures)