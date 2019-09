Un septiembre cargado de grandes estrenos musicales

La vuelta a la rutina siempre es dura pero con buena música siempre se lleva mejor. Afortunadamente, septiembre suele ser época de grandes lanzamientos y este año viene especialmente cargadito. En el ámbito nacional, Amaral ya han publicado su nuevo álbum y Viva Suecia, La Bien Querida y Manel están apunto de hacerlo. Las canciones que van en esta lista podrían ir perfectamente en lo mejor del año y eso da cuenta del nivel de sus últimos trabajos. En el panorama internacional, Beyoncé ha vuelto a sorprendernos con un disco lleno de guiños al hip hop, Temples está cerca de publicar su tercer disco y Cigarettes After Sex va dando pistas de por donde irán sus nuevas canciones, grabadas en Mallorca. ¿A que ya se encara el otoño de otra forma?

Per la bona gent (Manel)

Tres años después de Jo competeixo, la inminente publicación del nuevo disco de Manel apunta a acontecimiento del año en la música catalana. Su quinto álbum se llamará Per la bona gent, igual que el single que ya han adelantado. Un tema que denota un gran esfuerzo de producción, como si después de triunfar con una fórmula infalible se hubieran empeñado en sonar de forma diferente. El tema parte de un sample del clásico de María del Mar Bonet Alenar, editado en 1977, y dibuja una atmósfera sintética que desemboca en un estribillo casi rapeado. Una mezcla un tanto extraña, pero tan adictiva como todo lo que han hecho hasta ahora.

Agosto (Linda Guilala)

La banda viguesa Linda Guilala sigue imparable en su fabricación de sencillos. Si a principio de curso publicaron cuatro temas bajo el nombre de Estado Natural, ahora ha llegado el turno para Agosto. Iván, Eva y Mari han regresado a los sintetizadores en un melancólico y oscuro single que habla de algo que a poca gente le pasa en pleno verano, sufrir en el mes de agosto ("Todos los años en agosto vuelvo a llorar"). Muchos indies -y los que no lo son- nos frotamos las manos cuando llega esas ansiadas semanas de festivales, pero también hay quien sufre de lo lindo por esas fechas. Y es que hay amores (de verano) inolvidables que dejan cicatrices perpetuas.

Heavy Hearted (The Jungle Giants)

El cuarteto australiano The Jungle Giants había logrado hacerse un hueco en el pelotón del indie guitarrero, pero el giro electrónico de su último disco les ha llevado hacia un terreno en el que están empezando a destacar. El single Heavy Hearted, por lo pronto, ya los sitúa en la órbita de bandas como Hot Chip o incluso la de sus compatriotas Parcels. De momento no han anunciado nuevo disco —solo algunos conciertos—, pero como sigan explorando esta vía así de bien, van a acabar fugándose y con opciones de victoria. ¡Bailemos!



¿Qué? (La Bien Querida ft. Diego Ibáñez)

Si La Bien Querida y Carolina Durante funcionan a la perfección por separado, imagínate si sus vocalistas se reúnen: temazo al canto. Ana Fernández-Villaverde (a.k.a. La Bien Querida) ya encara el mes de lanzamiento de su sexto disco Brujería y se junta con un vocalista del momento como es Diego Ibáñez. Todo lo que toca el vocalista de Carolina Durante se convierte en oro y esta vez no ha sido menos. Con un sonido que recuerda a The Cure y New Order -por cierto, dos bandas que hemos podido ver este verano en España- y con una letra que hace honor al título de este nuevo elepé. Un embrujo de amor que ha conseguido un estribillo que es difícil de borrar de la mente.

You're either on something (Temples)

Venimos de verles en el Festival de Ebrovisión y hemos quedado prendados de lo que están preparando estos británicos para su tercer álbum de estudio. James Bagshaw, líder de la banda, (y que ya hemos visto otras veces por estas listas de Fuego y Chinchetas ya que produjo el último disco de Anni B Sweet) está en plena forma y el 27 de septiembre publican Hot Motion. La psicodelia de los de Kettering se fusiona con una letra que trata sobre las inseguridades en la adolescencia. Eso sí, también explican cómo lo superaban.

Algunos tenemos fe (Viva Suecia)

Viva Suecia publica su próximo disco, El Milagro, el 4 de octubre y, como todo el disco esté al nivel de las dos canciones que conocemos ya, va a ser un gran álbum. El último tema que han presentado se titula Algunos tenemos fe y es puro ADN de la banda. Los primeros compases de la canción hacen que mueva las caderas hasta el cantante, Rafa Val, como pudimos comprobar en el Dcode. Uno de los temas más bailongos de los murcianos que dejan claro que “no quieren ser de esa gente que nunca parece feliz”.

Find your way back (Beyoncé)



Lejos de conformarse con ser una estrella del R&B mainstream, Beyoncé ha ido construyendo una carrera discográfica cada vez más ecléctica e interesante. Con Lemonade, en el que ya participaron James Blake, Jack White, Diplo o Ezra Koenig (Vampire Weekend) nos cautivó por completo en 2016, así que no nos ha sorprendido que su disco The Lion King: The Gift, inspirado en el remake de El rey león, cuente con temas tan interesantes como la bailable Find your way back. Para este trabajo Beyoncé se ha rodeado de estrellas del hip hop de EE.UU, pero también de productores tan desconocidos como el sudafricano Bubele Booi.



Soledad (Amaral)

El nuevo disco de Amaral, Salto al color, es luminoso. No dejan de lado sus mensajes claros y reivindicativos, pero siempre transformados en un canto positivo y liberador. Soledad es la canción más peculiar de este nuevo trabajo, no solo porque tiene un ritmo reposado con guiños al flamenco y a la canción de autor sino porque su letra toca uno de los males de nuestro tiempo y, aun así, está lleno de color. Un tema que se convertirá en un clásico más de su repertorio.

Heavenly (Cigarettes After Sex)

Después de su exitoso debut, hay muchas ganas de conocer lo nuevo de Cigarettes After Sex. El grupo publicará su segundo disco, Cry, el 25 de octubre pero ya han adelantado un tema: Heavenly. Una canción relajante que contiene la esencia de lo que será ese nuevo trabajo, grabado en Mallorca, y que tiene como fuente de inspiración una puesta de sol. La banda actuará en noviembre en Primavera Weekender de Benidorm y días más tarde, tiene dos fechas seguidas en la sala Apolo de Barcelona.

Tres venenos (Tulsa)

La propia Miren Iza asegura que no sabe muy bien "de qué va" su propia canción, y por eso pide que cada cual la haga suya y busque sus propias conclusiones. Mucho sinte y la voz de Tulsa (incluso con AutoTune en un tramo de la canción), endulzan este veneno de gallo, serpiente y cochino. Un tema tan complejo y atrapante que permite que, como bien dice su artista, "mejor que cada cual entienda lo que quiera".