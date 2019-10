El pasado viernes, 4 de octubre, fue un día de grandes lanzamientos discográficos: Manel, Viva Suecia, Wilco, Los Chikos del Maíz, El Drogas, Los Punsetes, Nick Cave & The Bad Seeds... Un montón de novedades que se suman a las que ya llevamos algunas semanas disfrutando y que han complicado sobremanera nuestra selección del mes, en la que al final se han colado dos propuestas que nos recuerdan a Rosalía y a Carolina Durante [playlist de Spotify, al final del artículo]. Recuerda que aceptamos sugerencias vía Twitter o Facebook y que en la lista Chinchetas 2019 recopilamos todas las listas mensuales del año.



Pesadilla en el hotel (Camellos)

Camellos se ha convertido (con permiso de Carolina Durante) en la banda más canalla del circuito actual y en la última sensación entre el público indie que siente cierta atracción por los pogos. Ese Arroz con cosas —una de las letras más divertidas del año, aunque este nuevo adelanto tampoco se queda atrás— nos dejó con hambre pese a ser un plato suculento, pero tras su paso por festivales como el Low Festival, la música de estos madrileños ha crecido exponencialmente rumbo a su segundo disco que verá la luz en noviembre (aunque aún no está decidida la fecha concreta de publicación). Pesadilla en el hotel es guitarra, sonido gamberro y una mañana de vacaciones tras una noche de juerga donde las televisiones salieron volando por la ventana y coches aparcados en piscinas. Y todo ello en Benidorm y con un videoclip a la altura. La prosa sigue siendo juguetonas. Marca de la casa.

Nana del Mediterráneo (María José Llergo)

Ya hay quien compara a María José Llergo con Rosalía. Las dos han actuado este año en el Primavera Sound y las dos llevan al flamenco a lugares hasta ahora inexplorados, pero a la cordobesa todavía no es tan planetaria como la catalana. Todavía. Esta Nana del Mediterráneo deja sin aliento, especialmente sin música, sólo con el sonido del mar, como en el anuncio que grabó para el festival BAM de las fiestas de La Mercè. Un grito ante la indiferencia de que el mismo mar en el que nos bañamos sea, al mismo tiempo, un cementerio donde descansan los que un día soñaron con un mundo mejor en nuestro país.

Casa Encantada (Black Islands)

La sensación que se te queda después de haber llenado maletas, bolsas y cajas con cientos de recuerdos es inolvidable. Si te ha tocado organizar alguna mudanza, seguro que entiendes a qué se refieren. ¡Contemplar estancias vacías es como un viaje en el tiempo! Pero los barceloneses Black Islands proponen una vuelta de tuerca más, imaginando una reokupación espiritual. Casa encantada es el single de presentación de su tercer disco, Patio de luces (Mama Vynila Records, 2019). Un trabajo cañero que gustará a los fans de Biznaga, Cala Vento o Futuro Terror y que, además, saciará a los huérfanos de Nudozurdo. La cosa es seria.

Quedará en nuestra mente (Amaia)

Los triunfitos, nada más salir de la academia, tienen esa ansiada necesidad de explotar musicalmente hablando y, casualmente, todos lo hacen con una frenética creatividad a base de singles y discos que muy poco tienen que ver con el estilo que nos gusta en Fuego y Chinchetas. Sin embargo, Amaia Romero lo ha hecho de forma diferente. El sosiego de la navarra, tanto en la forma de componer su primer disco, Pero no pasa nada, como en el tono que mantiene en gran parte de él, le ha permitido ganar peso en la escena más independiente de la música española. Sus garbeos con bandas como Carolina Durante y el ya mítico Perdona (ahora sí que sí) y las distintas apariciones con Love of Lesbian, 107 Faunos, Axolotes Mexicanos y demás, le ha dulcificado su entrada. Tanto que era uno de los trabajos más esperados del mes. En su elepé y concretamente en esta canción cuenta con la ayuda de Santiago Barrionuevo, integrante del grupo argentino Él Mató A Un Policía Motorizado, y le lanza un guiño con esa frase que dice "Dime que vendrás a ver conmigo el concierto de los motorizados". Una canción de amor y simpleza que resume muy bien lo que nos ha brindado.

Violence (Grimes & i_o)

Lolo, el cantante de nuestros añorados Hazte Lapón, tuiteó hace unos días que casi todos los discos que le han flipado de este año "son de mujeres o con mujeres". Una sensación que, más allá de los nombres que queramos incluir en la lista, no solo compartimos sino que también celebramos. Todo apunta, además, a que lo nuevo de Grimes, el alias de la canadiense Claire Elise Boucher, va por esa misma línea. Su refrescante combinación de pop, electrónica y música urbana la ha convertido en una de las artistas más interesantes del momento y el hecho de que lleve ya casi cinco años sin sacar disco no hace más que agrandar las expectativas. Sí ha anunciado que su próximo trabajo se se llamará Miss_Anthrop0cene y será un álbum conceptual sobre la diosa antropomórfica del cambio climático, con canciones dedicadas a las diferentes fases de la extinción humana. Pero no sabemos cuándo saldrá ni si Violence, en la que colabora el productor i_o, formará parte del tracklist. Eso sí: seguro que Greta es fan.

El Huracán (Colectivo Panamena y Mr Kilombo)

Colectivo Panamena es un grupo que va creciendo poco a poco, pero que también sigue siendo un gran desconocido para muchos. Meten en la batidora un poco de rock y añaden cumbia, calypso, rumba o carnavalito, en distintas proporciones, según el caso. A principios de mes publicaron Colectivo Panamena edición especial, una nueva versión de su disco con algún tema nuevo y colaboraciones muy interesantes como la de Rozalén en Te llevo dentro, El Kanka en La Décima, Eskarnia en el remix de Quiero mucho más y las versiones acústicas de El Arenal junto a Muerdo y El Huracán con Mr. Kilombo. Esta última ya nos gustaba mucho y esta nueva versión nos ha hecho redescubrirla de nuevo.

Her Love (Alex Ebert)

Las grandes películas suelen tener grandes guiones, grandes directores y grandes protagonistas, pero a menudo nos acaban conquistando porque tienen un gran personaje secundario. Pues bien, si nos ceñimos al indie americano de lo que llevamos de siglo, el californiano Alex Ebert va camino de convertirse en algo así. Como frontman de Edward Sharpe & The Magnetic Zeros nos regaló la irresistible Home (380 millones de reproducciones en Spotify) y con Truth, tema estrella de su primer disco en solitario, se metió en el bolsillo a los fans de Breaking Bad, pero es que en For A Better Day cantó para el DJ sueco Avicii. Con tanto cambio de registro, es difícil seguirle la pista. Por suerte, el talento se acaba imponiendo. Basta con escuchar los temas sueltos que, como Her Love, ha ido sacando este año.

Everyone Hides (Wilco)

El nuevo disco de Wilco, Ode to joy, nos ha dejado un poco fríos, pero tiene destellos como este Everyone Hides. Los compases del principio, que permanecen a lo largo de la canción, siguen acompañando una vez acabado el tema. En el videoclip, Jeff Tweedy interrumpe la canción varias veces para contar como si jugara al escondite por medio Chicago con el resto de la banda. Con ello demuestra lo que pretende con esa Oda a la alegría del título del álbum: aunque todo se vaya a la mierda, merece la pena tomarse las cosas con humor.

Senderos de gloria (Los Chikos del Maíz y Kase.O)

Los Chikos del Maíz están contentísimos de que Kase.O forme parte de su nuevo trabajo y también de que se haya involucrado tanto en la grabación del tema. Enumeran los causantes de las grandes guerras comerciales de la actualidad -el coltán, el petróleo, el litio y el cobre- y toda la mafia que hay alrededor, mientras los demás permanecemos ciegos y mudos. Solo ellos, La Mazorka y Doble V, podrían resumirlo así de bien.

Colossus Of Rhodes (The New Pornographers)

In the morse code of brake lights es el octavo disco de estudio de The New Pornographers, un grupo que ya empezó a dar guerra en 2001. La banda canadiense cierra de esta manera un ciclo en el que sus publicaciones no han conseguido alcanzar el éxito que tuvieron otras, como Challengers (2007), Twin cinema (2005) o incluso el Together de comienzo de década. Y es que mucho ha cambiado todo desde esos años, tanto como que ahora por ejemplo Donald Trump dirige los Estados Unidos, algo que su compositor, Carl Newman, analiza en este trabajo. En esta canción, Colossus of Rhodes, parece agarrarse a una salvación mientras la voz de Kathryn Jane Calder narra cómo ha quedado un hogar tras sufrir un robo. El supergrupo encara así el camino hacia su 20 aniversario.