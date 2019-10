Un domingo en casa de Rosa Regàs

Nuestra compañera Lourdes Lancho ya ha regresado de sus vacaciones y sigue queriendo conocer cómo dominguean algunos personajes que todos conocemos. Se ha marchado hasta la Costa Brava para pasar un rato con Rosa Regàs y conocer su opinión sobre algunos temas de la actualidad.

Una mujer todoterreno: ha escrito numerosas novelas y ensayos, ha sido traductora en las Naciones Unidas y es la antigua directora general de la Biblioteca Nacional de España, cargo que ocupó entre 2004 y 2007.

A pesar de sus 85 años, irá a votar "con ánimos" el próximo 10 de noviembre e incluso, asegura que votará a Pablo Iglesias “por su actitud y sus propuestas”. Y respecto a por qué cuesta tanto un pacto entre la izquierda piensa que “lo tiene claro todo el mundo… menos la izquierda”.

En una época en la que cuesta encontrar un discurso diferente a lo políticamente correcto, Regàs explica que “siempre he hablado claro para que la gente me entendiera. La opinión que pueda merecer a las personas que me insultan, no me quita ni un minuto de sueño”.

La exhumación de Franco

“Me molesta que Franco esté enterrado en un sitio público como si fuera un héroe, pero me molesta aún más que no hayamos podido encontrar una sepultura digna para todas sus víctimas”, zanja acerca de la exhumación de Franco que se producirá la próxima semana.