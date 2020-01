El abrazo de la música de ELE

Elena Iturrieta sigue siendo profesora de lunes a jueves y, a llegar el fin de semana, se convierte en ELE y se sube al escenario con su banda. Con la gira de su segundo disco, What Night Hides, repite la fórmula que le funcionó tan bien con el primero, pero con una diferencia: las experiencias acumuladas cada vez son más alucinantes. Grabar su último trabajo en los estudios Abbey Road es una de ellas: “¡Fue increíble! Nunca se nos pasó por la cabeza que acabaríamos grabando en el mítico estudio 2 de los Beatles. Fue una experiencia única, todo el equipo nos acogió con mucho cariño y nosotros vivimos una semana que nunca olvidaremos. El primer día de estudio se hizo el silencio cuando cruzamos esas puertas y nos abrazamos todos”, explica la cantante y, sin darse cuenta, resume muy bien el espíritu que rodea este proyecto. La relación entre ELE y su banda es tan cálida y festiva que parte de ese afecto traspasa el escenario y llega al público. Su voz y la música son un abrazo constante. Su piano envuelve todo y, cuando se acompaña por un coro gospel u otros instrumentos de cuerda y viento, el sonido es sublime.

La experiencia en Abbey Road no sólo se quedó en eso. Los estudios eligieron una de las canciones de ELE, Our Story, como una de las mejores canciones grabadas allí. “¡Eso no nos lo podíamos creer! Con la de gente increíble que ha pasado y pasa cada día por allí y nos consideraron para su lista. Un verdadero honor. La verdad que no les he preguntado por qué ese tema, pero para nosotros es como un pequeño himno”, confiesa. Ahora ya acumular nuevas canciones y ha presentado una de ellas, Dicen, un tema en castellano que dedica a su fallecida perra Hoa. Asegura que, aunque esa le haya salido en español, no quiere decir que tenga pensado abandonar el inglés: “Es un tema que llevaba tiempo tocando en los directos y quería dejarla grabada bien, por si al terminar la gira ya poco la volvía a cantar. No pertenecerá al siguiente disco, pero ya estoy con él en la cabeza, ahora sólo toca sacarlo. Voy a ver si me inspiro más en castellano, pero todo depende de las musas que me visiten”.

Lleva casi dos años de gira con What Night Hides y los momentos vividos por todo el país se quedan con ELE y la banda para siempre. Ahora preparan un concierto muy especial para despedir este tour este sábado en el Circo Price de Madrid, dentro del Inverfest: "La familia gospeliana estará con nosotros cerrando esta gira. Soy muy afortunada de que venga el coro de Gospel Factory a formar parte de una noche tan importante para todo. Tendremos una sección de vientos increíble con arreglos de Alejandro Serrano, que será lo nuevo en este concierto, y estamos muy contentos de cómo suena todo. Así que el 25, ¡a disfrutar!"

ELE se siente tan activa que no se dá mucho más allá de un día para descansar de la gira: "El domingo 26 descansaremos como es merecido y ya, el lunes, a ver si me llega la inspiración para el siguiente disco. La cosa es no parar y seguir haciendo cositas, aunque alguna serie de Netflix también caerá".