Especial 'Acento Robinson': tres historias inolvidables del lado humano del deporte

Este programa especial de 'Acento Robinson' comienza con una preciosa introducción de Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo', el cual señala la importancia del acento, y, sobre todo, de ese acento característico que Michael Robinson tenía y que será inolvidable para todos aquí en España.

Tras la introducción del programa especial, fue el momento de escuchar la primera introducción de Michael Robinson en este espacio. La primera vez que el británico más español señalaba el objetivo del programa.

“Quiero darles la bienvenida a Acento Robinson. Comenzamos una nueva andadura con un programa de radio que intentará de completar su información deportiva. Contrarles cosas que no frecuentan en los periódicos ni en los titulares de la televisión. En los demás medios de comunicación hablamos de quién ha ganado y de quién ha perdido. Para mí ganar y perder es algo relativo. Hablaremos con los ganadores y también con los que no han ganado, porque no ganar no es necesariamente perder, es simplemente dejar de ganar. Solo ponerse en la línea de salida ya es ganar. El hecho de medirse, aceptar el reto... competir en un ámbito deportivo, me resulta muy elegante. Y sobre todo es un ejercicio educativo: saber convivir con los impostores que son el fracaso y el éxito y tratarlos con la misma indiferencia, enseña. Enseña ser más persona, aun si cabe. El deporte es una metáfora de la vida, es la excusa perfecta para contar historias humanas y en este humilde espacio de radio queremos acercarles al lado más humano del deporte. Enseñarles la trastienda de lo que sucede. Verán ustedes que el deporte pertenece a todos, si uno lo practica o simplemente es espectador. Acaba tocando nuestra vida, de una forma u otra. Quizás la palabra 'por qué' es la palabra más importante del idioma. Cada vez que la utilizamos, aprendemos. Así, cada vez entenderemos más. Me comprometo con ustedes preguntar 'por qué' cada vez que sea necesario. Así comprenderemos y entenderemos juntos. Nada más que bonito se dice lo hacemos con el talante necesario para que lo pasemos de maravilla, juntos y en compañía. A ver si somos capaces de entre nosotros de crear un templo al deporte en 'Acento Robinson'.

Jon Sistiaga y la Guerra de los Balcanes

Jon Sistiaga, durante una charla / Getty Images

El periodista Jon Sistiaga cuenta cómo los paramilitares serbios le encarcelaron de manera ilegal durante la guerra. En un momento de mala fortuna, pillaron a Sistiaga y dos compañeros suyos sin pasaporte, lo que complicó la situación. Les torturaron, les dieron una soberana paliza... pero finalmente lograron pasar al ejército regular al día siguiente. Realizaron muchas llamadas durante los seis días que estuvieron secuestrados y curiosamente dos personas del deporte fueron las que resultaron clave para que fuesen liberados: Pedja Mijatovic y Radomir Antic.

De secuestrado con 6 años a abanderado en los Juegos Olímpicos

López Lomong, durante una prueba de fondo con Estados Unidos / Getty Images

Lopez Lomong, atleta estadounidense de origen sursudanés, abanderado de EEUU en los JJOO de Pekín cuenta cuando le raptaron con solo seis años. Había acudido a misa con su familia una mañana cuando aparecieron una serie de personas con armas y tras una serie de sucesos, se desmayó. Durante el secuestro, tres personas le avisaron de que no comiera los cereales que le ofrecían porque estaban combinados con arena, algo que habría acabado con su vida. Logró escapar por un agujero en una valla, nuevamente con ayuda de estos 'tres ángeles', como califica a estas personas Lomong, y llegó a Kenia tras tres días corriendo para que años más tarde fuera adoptado en Estados Unidos y acabase siendo atleta americano y abanderado en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

La importancia del deporte en la unión de Sudáfrica

Nelson Mandela entrega la copa de campeón del Mundial de Rugby al capitán de Sudáfrica / Getty Images

Una de las figuras que más ha ligado política y deporte en la historia fue Nelson Mandela. El expresidente sudafricano hizo historia en su país logrando unificarlo tras años y años de un racismo desmesurado. John Carlin escribió “El factor humano”, libro basado, entre otras cosas, en la manera en la que Mandela usó la Copa del Mundo de Sudáfrica de Rugby de 1995 para unir más al país. Libro en el que está basada la película Invictus. Si cedían el poder a favor de la democracia, Mandela les prometió organizar el Mundial de Rugby. Con John Carlin repasamos el duro racismo que se vivió durante años en el país sudafricano y como el deporte fue clave para unir el país.

Para terminar, diferentes voces de la Cadena SER, durante toda esta semana en diferentes programas de la casa, recuerdan la figura de Michael Robinson con el cariño que tenían al inglés más español. Y el cierre lo pone el propio Michael en una despedida del programa en la que deja claro el cariño que le tenía al equipo de 'Acento Robinson'.