El homenaje de Carrusel Deportivo a Michael Robinson

Carrusel Deportivo ha rendido homenaje a la figura de Michael Robinson, tras su muerte el pasado lunes a causa de una metástasis que acabó con su vida a los 61 años. Durante toda la semana, desde que comunicó la noticia Ángels Barceló en Hoy por Hoy, La Ventana de su gran amigo Carles Francino y El Larguero de Manu Carreño han dedicado su programación a la figura del inglés y Carrusel Deportivo, no podía ser menos.

En este programa especial dedicado a la figura de 'Robin' hemos hablado con muchísima gente que quería a Michael, y que ha mostrado todo el cariño posible también en todas las redes sociales haciendo tendencia durante toda la tarde #QueridoMichael.

Ponseti compartió redacción con Michael Robinson en Movistar Plus. “Él se dio cuenta de que yo tenía una pedrada interesante. Él siempre te mantenía que hicieras lo que hicieras te tenías que divertir", comentaba.

Ricardo Sierra, el mítico inalámbrico de las emisiones de Movistar Plus, ha vivido numerosas experiencias con el inglés: "Nunca le terminé preguntando si realmente le gustaba más el rugby que el fútbol. El siempre tenía ese cariño y devoción por los valores del rugby. Contaba muchísimas anécdotas, y no siempre de cosas extraordinarias. Siempre decía que las tenía que apuntar porque siempre eran nuevas”.

Aunque se queda con el cariño de la gente: ""Ha tenido la fortuna de notar el cariño de la gente. Me quedo con esa parte buena, él pudo y tuvo la oportunidad de palpar el cariño que España y los españoles le hemos tenido a Michael”.

Carolina Rodríguez y Bruno Hortelano, prendidos de Michael

Un informe Robinson que dejó marcado a Michael, y que hizo que la vida de Carolina y él se unieran. Se vieron en persona por primera vez en la gala del décimo aniversario de Informa Robinson: "Cuándo me invitaron al décimo aniversario nada más verlo se me quedaron los ojos brillando de la emoción (...) Creo que a él también le brillaban los ojos. Empezamos a entablar una conversación. No esperaba que luego en las fotos de prensa saliéramos agarrándome de la mano, la conexión fue brutal y eso me marcó".

Por otro lado Bruno Hortelano fue el último protagonista de Acento Robinson, una entrevista que lo dejará marcado para siempre, tal y como reconoció para Carrusel Deportivo: "Me da mucha pena porque yo no me lo esperaba para nada. No tengo palabras. Ese día tuvimos una conversación muy larga y conectamos muy bien, me impactó aquella conversación. Me hubiera gustado concoerle más, me quedo con esa sensación", ha asegurado el atleta español sobre su entrevista.

Sammy Lee era gran amigo de Michael Robinson y coincidió con el inglés en el Queens Park Rangers, en el Liverpool con el que fueron campeones de Europa en el año 1984 y en Osasuna.

"Michael era mejor que yo, tenía mucha calidad. Cualquiera que juegue en el Liverpool tiene que ser un gran jugador y sin duda Michael lo fue. Siempre estaba pensando en el fútbol. Fue un grandísimo jugador para el Liverpool de los campeones en el 84"

El Lobo Carrasco formó una gran dupla en la pantalla con Robinson en El Día Después. Entre risas, su paso por el prestigioso programa de ese entonces, el cual consideraba un 'desafío grandísimo': "Cuando entré y conocí a Michael dije: esto va a ser mejor, pero sobretodo más sencillo de lo que esperaba (...) No ha habido nadie que pueda explicar el fútbol como Michael".

Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, admiradores absolutos de Michael

Estos han sido algunos de los invitados más destacados que han querido rendir tributo al gran Michael Robinson pero más allá de ellos, han aparecido: su inseparable Raúl Ruiz, su peluquera Rosa, Gustavo López, Kiko Narváez, Álvaro Benito, sus compañeros de Acento Robinson, Iturralde González, Sid Lowe, John Carlin, Antoni Daimiel, Yeray Álvarez, Joaquín Sánchez , Buenafuente, Santi Cazorla y numerosas personalidades que no han dejado pasar la oportunidad de unirse a este programa especial de Carrusel Deportivo en homenaje a Michael Robinson.

