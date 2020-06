Un verano sobre ruedas: comprar una caravana sin que te "vendan la moto"

Rubén es uno de los clientes interesados en comprar una autocaravana para pasar sus vacaciones. Que el modelo que esté mirando se llame Dreamer dice mucho de este mercado. Nacho, uno de los vendedores de Comercial Caravaning tiene su discurso perfectamente aprendido: ¿Qué paisaje quieres tener cuando te levantes por la mañana?, pregunta siempre a todos los interesados. Rubén se muestra especialmente interesado en las campers, furgonetas adaptadas para la vida sobre ruedas, y se va a quedar un rato en la exposición para “ver detalles”. “A mí me gustaría un transformer. Lo ideal sería que fuese un vehículo normal que se convirtiese en autocaravana, pero como eso no es posible…”, subraya.

A estas alturas todavía existen muchas dudas sobre cómo serán este año las vacaciones de verano. Desde el balcón hemos visto cómo se nos escapaba la Semana Santa y el Puente de Mayo, pero muchas personas se están equipando ya para un "plan B" para los próximos meses y, si hace falta confinarse, al menos hacerlo sobre ruedas. Las caravanas y todos sus derivados se perfilan este año como una opción vacacional en auge por la seguridad que aportan frente a la Covid-19. El año pasado la demanda ya superó ampliamente a la oferta. Solo en lo que respecta al alquiler, fueron más de 20.000 vehículos los que estuvieron recorriendo las carreteras españolas durante los meses de verano, según la Asociación Española de la Industria del Comercio de Caravaning. Con el estado de alarma, como con tantos otros, se frenó el crecimiento de este sector, pero la recuperación apunta a que será realmente en V.

A pesar de que todavía no conocemos exactamente cómo funcionarán las playas o cómo terminará el proceso de desescalada, en el mes de abril, durante lo peor de la pandemia, se matricularon 52 vehículos nuevos. El sector, que ha puesto en marcha un nuevo protocolo de desinfección de vehículos y espera cubrir el bajón de extranjeros con nuevos clientes nacionales.

Susana está firmando la compra de su nueva caravana. Ella estuvo en el concesionario el pasado febrero “dispuesta a comprar”, pero debido a las medidas de confinamiento tuvo que posponer su decisión. “144 euros al mes es el precio que tienes que pagar para que tu sueño se cumpla”, le recuerda Nacho, el comercial. Ella, su familia “y un perro de 30 quilos”, llevan años viajando en caravana, pero “siempre de alquiler”. Ha encontrado una de segunda mano a un precio que se puede permitir, 16.000 euros, y no se lo ha pensado dos veces: “Estoy muy feliz. Llevaba mucho tiempo esperando esto”, admite minutos después de formalizar la transacción de compraventa. Nacho se apresura a comunicar a su jefe el éxito de la operación: “Dale a la campana”, exclama. ¿El primer destino de Susana? Cádiz. La convivencia entre cuatro personas y un perro en 6 metros cuadrados puede resultar complicada, pero ella lo tiene claro: “Pregúntame después del verano a ver qué tal. Puede que me separe, pero yo me quedo con la caravana”, bromea.

Desgraciadamente, no todos pueden presumir estos días de regentar un negocio que esté en auge en medio de la crisis económica y social en la que estamos inmersos. Carlos López, el propietario del concesionario de caravanas, sí. “Llevamos unos años en los que está cambiando mucho el sector porque veíamos de muy atrás”, señala. Explica que mientras que en Alemania se estaban matriculando al año en torno a 50.000 unidades, en España apenas pasábamos de las 3.000.

“Este tiempo post cierre de coronavirus es un poco especial porque están viniendo clientes que se lo están planteando como una opción, pero no conocen nada del sector. Pero también está viniendo mucho cliente que ya lo conocía, tenía alguna duda y lo estaba mirando y que ahora lo tiene claro”, apunta López. Todos los indicadores apuntan a que la forma en la que viajaremos después de esta pandemia cambiará radicalmente. Prueba de ello es la difícil situación que atraviesan la mayoría de aerolíneas o la sensación de inseguridad que genera para mucha gente viajar en transporte público.

Para López, los viajes en caravana siguen teniendo “un estigma” importante porque se asocia a una manera “baratilla” de viajar “y no tiene nada que ver”: “Puedes pensar, yo me cojo un Ryanair por 20 euros y un IBIS compartiendo habitación pero ese no es nuestro concepto. Esto es un hobby, tiene un coste y te tiene que gustar”, explica. Igual que ocurrió con las bicicletas en su momento, todos los propietarios de autocaravanas están poniendo a punto la suya para este verano: “Llevo toda la semana pidiendo disculpas a la gente y contestando tarde a los correos electrónicos diciendo que lo siento mucho, pero que no damos abasto.”

Lo que está claro es que rutas, pueblos y ciudades que conocer en nuestro país sobran y que este nuevo concepto de viajar apunta maneras: “Una de las cosas más bonitas de los viajes en autocaravana es que normalmente nunca acabas el viaje donde tenías pensado”, concluye López. ¿Quién sabe si Susana acabará en Galicia en vez de en Cádiz como tenía pensado?

