Todo lo que debes saber de las bebidas

El dietista-nutricionista y colaborador de este programa, Julio Basulto, y el pediatra Carlos Casabona pasaron el domingo por SER Consumidor para contarnos muchas cosas de su libro “Beber sin sed”, editado por Paidós, una guía para conocer mejor cómo son las bebidas que consumimos, sus riesgos o sus beneficios.

Las bebidas azucaradas

Según explicó Julio Basulto, colaborador desde hace años en SER Consumidor, debemos tener mucho cuidado con las bebidas azucaradas porque “hay evidencias que demuestran que su consumo se relaciona con enfermedades. En concreto, diez mil cánceres cada año solo en Estados Unidos”.

Esto fue precisamente una de las razones que llevó a ambos autores a escribir el libro. “Cuando comemos nos saciamos, pero cuando bebemos no. Esto hace que, si te tomas 200 calorías de una bebida azucarada, tu cuerpo actúa como si no supiera que te las has tomado. Por eso, hay que destacar que lo que bebes es importante”.

Aunque los fabricantes hayan bajado el nivel de azúcar de este tipo de bebidas, Basulto lamentó que “no ha bajado el consumo. Ahora hay más bebidas con edulcorantes que se consumen más que antes, pero las otras se siguen consumiendo mucho”. Y la recomendación tanto de las entidades de referencia como del nutricionista es que lo mejor es “evitar las bebidas azucaras o consumirlas pocas veces al año”.

Además, criticaron que la industria alimentaria “no debe estar detrás defendiendo este tipo de bebidas”. “La mayor parte de las sociedades científicas están a sueldo de las industrias y eso distorsiona los mensajes que dan”, criticó Basulto y Casabona se refirió a que no hay advertencias de que tomar las bebidas azucaradas “es perjudicial para la salud y está demostrado científicamente”.

Las bebidas alcohólicas

El consumo de alcohol mata a tres millones de personas cada año, gran parte de esta cifra son hombres. Además, cada vez los jóvenes comienzan a consumirlo a edades más tempranas sin ser conscientes de sus riesgos. Por ello, Casabona propone que “figure la misma advertencia en las botellas de alcohol que en las cajetillas de tabaco: beber alcohol perjudica a tu salud y mata”.

¿Cuánta agua debemos beber?

Según explicó Julio Basulto, es un mito que debemos beber dos libros de agua al día. “Debemos beber en función de la sed”, dijo. “Las personas mayores no hace falta que beban sin sed, solo aquellas que estén con una enfermedad que les afecte a nivel cerebral u otra enfermedad en la que el médico se lo recomiende”, comentó Casabona.El papel de la lecheLa leche no es imprescindible pero tiene aportes nutricionales importantes, dijo Carlos Casabona. Se refirió también a las leches de crecimiento, que según dijo “fueron un invento por la industria porque no se puede alargar la leche materna. No son necesarias”.

Bebidas vegetales



"Las bebidas vegetales está bien consumirlas, pero no deben llevar más del 5% de azúcar”, explicó Basulto, quien destacó que “en este libro proponemos otras alternativas de bebidas más allá de beber agua del grifo”.

Bebidas excitantes

Las mal llamadas bebidas energéticas (“deberíamos referirnos a ellas como excitantes”) fue otro de los temas de la conversación sobre el libro con Jesús Soria y fueron muy criticadas por los autores, quienes censuraron que estén tan al alcance de los jóvenes por los peligros que conllevan.

“Es triste que los niños o los más jóvenes tengan las bebidas excitantes al alcance de la mano. Los niños de ocho u once años las consumen sin ningún obstáculo, y nos preocupa que no haya advertencias sanitarias o no se haya legislado el acceso porque son peligrosas y tienen efectos secundarios sobre sus organismos”, dijo Casabona.

El consumo de una bebida excitante equivale a tomarse tres cafés y quince sobres de azúcar, “lo que puede ser peligroso para los jóvenes”, dijeron.

Zumos detox

Otro de los capítulos comentados y que es uno de los productos más de moda para supuestamente adelgazar, son los zumos detox, a base de frutas, verduras…Sin embargo, lo que realmente producen “son efectos negativos sobre el organismo. No son sanos porque tienen cantidades de verduras crudas que jamás te tomarías. Está bien que tomes acelgas o espinacas. Pero si te tomas medio kilo de verduras crudas todos días puedes dañar a tu riñón. La gente se piensa que adelgaza pero acaba ganando peso porque son calorías liquidas”, concluyó Basulto.