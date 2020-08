Canciones de agosto: Taylor Swift, Menta, Dream Wife, Diamante Negro, _juno, Cali, Elías e Ignacio...

Tras meses de incertidumbre, la música sigue sonando. De acuerdo, con mucho esfuerzo, reduciendo el aforo y sin quitarnos la mascarilla (salvo en el sonrojante concierto de Taburete en Marbella). Pero los festivales se han ido reinventado y también han seguido saliendo grandes canciones que no podemos dejar de escuchar. Da igual si lo hacemos desde la playa, la piscina o la montaña; si estamos conduciendo, cocinando o teletrabajando...

Nuestra lista de Spotify Chinchetas 2020 ya está actualizada con 10 nuevos temas: el inesperado giro indie de la superventas Taylor Swift, la irrupción de Menta —a quienes se compara ya con Carolina Durante—, un hit de los de venirse arriba (en francés)... y un montón de grupos que aún no conoces. ¡Nuestra especialidad!

El apartamento (Menta)

El último fichaje del sello Sonido Muchacho aspira a convertirse (una vez más) en el grupo de revelación del año. Ya sucedió con Carolina Durante en 2018 y, de hecho, los autores de Cayetano son una de las principales influencias de esta otra banda madrileña que —aunque, a juzgar por su sonido, no lo parezca— de momento solo ha publicado tres canciones. Entre sus mayores virtudes, la voz y las (deslenguadas) letras de Cristina Meji, y también un poderío guitarrero que les acerca a la psicodelia hiriente de Los Planetas (Ojalá te mueras) o a la descarga indie rock (sin efectismo épico) de Los Punsetes, Camellos o Pantocrator, como en El apartamento.

No tienes perdón de Dios (Elías e Ignacio)

Si te gustan Hidrogenesse y Sr. Chinarro, con toda probabilidad, pronto te harás fan de Elías e Ignacio. Su primer disco, Música Española, hace un repaso por toda la música popular de nuestro país, de zarzuela a bakalao, pasando por la jota o la rumba de esta canción, No tienes perdón e Dios. Todo con altas dosis de humor y de crítica, especialmente a todo lo que tiene tufillo a español rancio. Un trabajo divertido y arriesgado que se agradece en mitad de una pandemia.



Vista desde la ventana en Le Gras (Diamante Negro)

Vista desde la ventana en Le Gras es la fotografía más antigua que se conserva –se puede visitar en la Universidad de Texas– y ese mismo título es el que ha usado la banda catalana Diamante Negro para uno de los hits que encontramos en Cortes, su último EP. Esta histórica imagen de culto fue captada por Joseph Nicéphore Niépce en 1826 desde la ventana de su casa. Tras 8 horas de exposición, ese fue el resultado. Dile ahora a un instagramer que tiene que estar todo ese tiempo esperando para publicar una foto borrosa, o peor aún, para quedársela para él y no compartirla con nadie… ¡se tiran de los pelos! Algo así es lo que quiere criticar este afilado y fresco grupo que escriben para soltar bilis. En su frenético tema (de tan solo 1:31) suena lo de “ya solo escucho la mierda que escupo”, una letra infinitamente más nítida que esa fotografía que inmortalizó para siempre la localidad de Le Gras. No podemos quedarnos sin recomendar ese arranca-para sonoro que es Club Caribe, de este mismo disco.

My tears ricochet (Taylor Swift)

2020 está siendo un año raro en muchos sentidos, también porque si en 2019 nos hubiesen dicho que a estas alturas íbamos a estar escuchando en bucle a J Balvin o a Taylor Swift, probablemente no nos lo hubiéramos creído. Pero sí, está pasando. Del (no solo) reguetonero colombiano ya hablamos en abril. Y del inesperado giro que ha dado la gran superestrella del pop mainstream ya se ha dicho casi todo. folklore se ha convertido en el disco más vendido del año y ha batido un montón de récords en la lista Billborad, pero al mismo tiempo —y esto es casi un milagro—también ha recibido elogios por parte de la crítica más escéptica. No es para menos. Más allá del dueto con Bon Iver, su colaboración con Aaron Dessner (The National), productor y coautor de la mitad de las canciones del disco, ha transformado su sonido, acercándolo a Lana del Rey y a los propios The National. my tears ricochet no es la canción más popular del álbum, pero sí la mejor. La letra habla del dolor, el despecho y la rabia posterior a una ruptura, pero desde el punto de vista de quien se sabe muy fuerte. "Mis lágrimas rebotarán como balas"...

Hasta la vista (Dream Wife)

So when you gonna… es lo nuevo de Dream Wife, un trío británico –de Brighton– que desde el 2015 se está desenvolviendo cómodamente en sonidos cercanos al punk, sin embargo en este Hasta la vista encontramos un inconfundible tema pop con un estribillo que se queda guardado en tu cerebro y cada dos minutos lo repites sin parar en tu inconsciente. Y sí, españolizado a tope. Las letras de estas tres mujeres suelen ahondar en cuestiones relacionadas con el feminismo, los roles de género, la imagen corporal y la objetivación sexual. En este corte la base del mensaje viene a decir que hay que aceptar los cambios y agradecer lo que fue antes, durante y después. Ah, y saber pegarle un buen portazo (en los morros). Para ese adiós al pasado Dream Wife ha pensado que los españoles somos mucho más directos en el lenguaje y que un “bye” queda muchísimo más soso que un “hasta la vista, baby”.

Got To Be Tough (Toots & The Maytals)

Toots & The Maytals es una de las bandas más importantes de reggae y, tras 10 años de silencio discográfico, este mes de agosto publicarán nuevo trabajo. Antes, han presentado algunas canciones entre las que se encuentra Got to be tough. Un tema que, sobre la base reggae, mezcla blues, toques de soul, r'n'b, funk o jazz y lanza un mensaje sobre cómo sobrevivir y prosperar entre los desafíos de la tierra, que no son pocos... La voz de Toots suena igual que siempre y eso que este 2020 cumplirá 75 años. Un trocito de Jamaica en pleno verano.



Viens avec moi (Cali & Mathilda)

Imposible no venirse arriba con este temazo incluido en el último disco del francés Bruno Caliciuri, más conocido como Cali. Un músico imprescindible en la escena francesa alternativa, a la que llevamos años ignorando de forma absurda, por cierto. En el mensaje de Viens avec moi no hay misterio: un canto a la fuerza imparable de los instintos. Un brote vitalista que —con una mezcla de banyo y electrónica— nos anima a exprimir los pequeños placeres de la vida. Contemplar las estrellas, seducir, disfrutar como niños... ¡y compartirlo! Si la escuchas con los ojos cerrados, te olvidarás de que existe el COVID-19 y empezarás a saltar.

_Déjame Entrar (_juno)

Zahara y Martí Perarnau (Mucho) nos han dado una de las mejores sorpresas musicales de este verano. Bajo un proyecto que han llamado _juno han publicado juntos un disco titulado _BCN626 que combina a la perfección la esencia de los dos. Con letras complejas y costumbristas, con melodías sencillas al piano envueltas en capas de electrónica, con sus voces empastadas. Un trabajo para escuchar en una hamaca a la sombra y disfrutar de los matices.



A Dentelladas (BRUNA)

BRUNA es una superbanda formada por distintos músicos con largas trayectorias, al estilo de Standstill o Mi Capitán. Está compuesta por César Pop (Leiva, Quique González...) a los teclados y coros, Chapo González (M-Clan, Tarque...) al bajo y coros, Coki Giménez (Dani Martín, Tarque, Fito y Fitipaldis...) a la batería, Mara Rubio (La Sonrisa de Julia, Destino48) a la guitarra y coros, Sergio Valdehita (Sidecars, Iván Ferreiro...) al Hammond, Rhodes y coros y la voz de Nadia Álvarez. A dentelladas se grabó durante el confinamiento y reconocemos que, más allá del tema en sí, lo que nos enganchó la historia del videoclip con una historia de amor entre dos personas rozando la tercera edad haciendo cosas de jovenzuelos. "Volvamos a perder el miedo", como dice la canción.



Río de Janeiro (El Buen Hijo)

No sabemos qué está pasando en la escena más underground del indie español pero hay una explosión musical provocada por varios grupos con un sonido ligero y muy –pero que muy– seductor. Aunque El buen Hijo ya lleva varios años en el circuito, encaja a la perfección en ese patrón y suena fresquísimo, tanto que te teletransporta a Río de Janeiro, al mar en Copacabana junto a una copita de cachaza (una bebida destilada en Brasil). No sabemos si se puede decir que son un super grupo, pero los vocalistas son Marco Frías y Alicia Ros, que ambos también forman el dicharachero dúo Juncal Rivero, además de que Alicia es conocida por Sir integrante de la ya famosísima banda Cariño. Por si fuera poco, por ahí también anda Sergio Delgado que tiene un proyecto en solitario llamado SED (y que hace un tiempo en Fuego y Chinchetas estrenamos su éxito Ballena varada). Entre anécdotas de un viaje, la banda mezcla toques de humor con situaciones más reales que la vida misma: “Te recordaré siempre por la foto que te hice allí comiendo un coco, pensando sereno que nos quedaba poco”.