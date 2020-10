La brecha salarial ha aumentado respecto a la crisis de 2008: las mujeres cobran un 22% menos que los hombres

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue estando por encima del 20% en España. Las últimas estadísticas, de hecho, muestran que esa diferencia de retribución media es del 22,3% cuando al inicio de la crisis de 2008 era del 21,9%.

En el último año se ha reducido 5 décimas –según datos del SEPE– pero ese 22,3% evidencia que la diferencia no se ha recortado durante la recuperación, que la diferencia se sostiene durante la última década y que las medidas tomadas hasta ahora no han funcionado o, al menos, no lo suficiente.

La clave de la brecha salarial es el paro y la precariedad, mucho mayor entre las mujeres que en los hombres. Según la última Encuesta de Población Activa de 2020, el paro entre las mujeres es del 16,7%, tres puntos superior a la de los hombres, que se sitúa en el 14,1%. Y la precariedad se dispara entre las mujeres, que ocupan 3 de cada 4 empleos a tiempo parcial. La tasa de parcialidad de las mujeres está en el 24%. La de los hombres, en cambio, apenas alcanza el 7%.

¿Resultado? Una "inercia acumulada del pasado" y un "paro y una precariedad mayores del presente" significan que –al mes– por hora trabajada (para poder comparar de manera uniforme) las mujeres cobran un 14% menos que los hombres. Eso sí, con muchas diferencias por sectores.

Diferencias sectoriales

Pero la situación no es uniforme. De hecho, hay dos sectores en los que esa diferencia se agranda: hostelería y comercio, los dos ligados a la palabra clave: temporalidad. Según el informe de salarios que reporta CC.OO, en comercio la brecha entre hombres y mujeres es del 27%. Las mujeres son más de la mitad de la mano de obra, pero cobran 6.425 euros al año menos que los hombres. En hostelería ocurre exactamente igual. Allí las mujeres son el 55,8% de la plantilla, pero cobran un 18,4% menos que los hombres. Es decir, unos 2.978 euros al año.

Aunque la ley, desde 1980, obliga a pagar igual por el mismo empleo ambos géneros, lo cierto es que el empleo no es igual para ambos géneros. Las condiciones son mucho más duras para las mujeres. Por citar esa hostelería, la tasa de "parcialidad" de las mujeres –trabajos a tiempo parcial, en la mayoría de ocasiones, involuntario– es del 37,8%. mientras que entre los hombres es del 20%. La precariedad entre las mujeres en la hostelería duplica a la de los hombres.

El discurso de la ultraderecha

Frente a esas cifras está el relato de la ultraderecha, que niega el problema y asegura que solo ha habido 16 sanciones entre 23 millones de trabajadores activos y que eso es un porcentaje ínfimo. Pero la realidad es que ha habido 16 sanciones entre 319 inspecciones por discriminación por razón de sexo, así que el porcentaje de sanciones por inspección es el del 5%, un dato que ya no es tan ínfimo.

La trampa estadística de comparar con toda la población activa de España es absurda. Intenta minimizar el problema. Y si uno niega el problema tampoco tiene que poner medios ni políticas para la solución porque, efectivamente faltan medios, especialmente para repartir el peso de los hijos. El INE, de hecho, muestra que la diferencia de paga se acentúa en cuanto los hijos entran en juego.

Pero también faltan medios para la Inspección de Trabajo. Las sanciones han aumentado un 14,9% entre 2014 y 2018 –la última memoria publicada de la Inspección de Trabajo– así que ese puede ser el gran problema de cualquier nueva norma: sin dotación en la Inspección de Trabajo, esto puede seguir pasando. Es una cuestión de normas, pero no sólo de normas. También de medios.