"Tenían que haberle parado los pies a Aznar": Iglesias pide la palabra para responder a Casado y a Abascal

Hace unos días, Unidas Podemos decidió que solo intervinieran mujeres para dar la réplica a Vox en el debate de la moción de censura que el partido de ultraderecha ha impulsado y así ha sido: este jueves han subido a la tribuna las diputadas Lucía Muñoz y Sofía Castañón, por Podemos; Aina Vidal, representante de En Comú y Roser Maestro, por IU, encargadas de abrir la segunda jornada del pleno. Unos discursos feministas en los que han recordado al partido de ultraderecha que fueron muchas las mujeres que, antes que ellas, las que lucharon por la democracia y han destacado que "Vox nunca leerá los nombres de las víctimas de violencia machista" en la Cámara Baja, como sí hizo el líder de Vox, Santiago Abascal, este miércoles con los asesinados por ETA durante 30 minutos. Han querido dejarle claro que España "avanza hacia una república feminista donde lo único que no tiene cabida es su odio" y que hay defender "el respeto, el amor y la esperanza como proyecto de país".

En cualquier caso, el protagonista de este jueves es Pablo Casado que no ha querido desvelar el voto del PP hasta el último momento y que finalmente será en contra de esta moción de censura. El Gobierno puede intervenir en el momento en el que decida y estaba previsto que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también tomara la palabra este jueves para contestar a Santiago Abascal, como ya hizo este miércoles el presidente, Pedro Sánchez.

Así, Iglesias ha subido a la tribuna tras la intervención de Pablo Casado a quien ha felicitado al líder del PP, Pablo Casado, por su intervención: "Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante. Pero llega tarde". El vicepresidente segundo ha mantenido un tono tranquilo durante su interpelación y desde el principio ha dejado claro a Abascal que, a su juicio, "esta no es una moción de censura contra el Gobierno es una moción contra usted" y considera que ha quedado patente que "se libra una batalla en la derecha por el liderazgo".

El ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 se han referido a Abascal y a Casado por igual, confrontando el comportamiento y tono de cada uno de ellos. Cree que la agresividad del PP en algunos momentos "no responde a lo que son": "Ustedes han interiorizado que tienen que competir con Vox", ha dicho a la bancada popular. A todos ellos les ha seguido hablando: "Ustedes dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando a ustedes. ¿Saben cuál es la mejor prueba de esto? Su actitud. Son incapaces de mantenerse en silencio cuando un orador dice cosas que no le gustan". Y les dedicaba una de sus frases más contundentes: "Ustedes tenían que haberle parado los pies a José María Aznar. Con esos gritos están metiendo votos en las urnas para Vox", ha sentenciado.

"Creo que eres consciente, Pablo, de que el comportamiento faltón y maleducado de tu bancada te hace muchísimo daño. Porque el discurso brillante que has hecho aquí es incompatible con esas faltas de respeto permanente", ha continuado cuando, tras nombrar decir que "es evidente que la elección de Cayetana Álvarez de Toledo era una forma de competir con Vox, y lo que consiguieron fue elevar la agresividad hasta extremos tan absurdos que les obligó a sustituir a su portavoz", una afirmación que ha sido acogida con protestas por los populares que ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a intervenir.

Defensa de la Monarquía

Iglesias considera que "Vox utiliza el rey de España como un significante identitario que serían capaces de echar por tierra cuando les deje de convenir porque no son monárquicos, son reaccionarios". Como ya ha bromeado alguna vez, cree que "van a terminar llamando de Zarzuela para decir 'Por favor, no me defiendan más" y le ha dado un consejo a Casado, "como vicepresidente del Gobierno": "Respete usted la Monarquía constitucional".

Iglesias ha terminado su intervención lanzando un mensaje a los jóvenes, mujeres, migrantes, personas LGTBI y a la clase trabajadora: "No vamos a permitir que nadie traiga a la patria una dictadura que quiera destruir la dignidad, la libertad y los derechos de todos. La patria es la gente".

Casado y Abascal responden

Casado ha pedido la palabra para responder a Iglesias: "Pensaba que subía aquí a anunciar su dimisión, en base a su código ético. Usted representa a un partido que está imputado por financiación ilegal", ha dicho antes de repasar todas las investigaciones que pesan sobre distintos miembros de Podemos. Un discurso que más tarde Iglesias criticaba por "haber perdido el tono" de la anterior intervención. "Aunque usted quiera ser un líder de derecha moderado, no puede serlo, se ve continuamente obligado a competir con el señor Abascal", ha dicho el vicepresidente.

El líder del PP ha destacado la buena gestión de la Transición y ha llegado a recordar los abrazos que se dieron en su día Alberti y Suárez o la Pasionaria y Gutiérrez Mellado: "Que los abrazos que se dieron nuestros abuelos –el suyo y el mío- no lo deshagamos sus nietos porque no tenemos derecho a reabrir una historia de reconciliación".

Santiago Abascal también ha intervenido tras Casado y se ha dirigido a Iglesias: “Usted, que es una persona inteligente, supongo que se esperaba la cobra que ha recibido por parte del señor Casado inmediatamente". Y, después de criticar el tono moderado del vicepresidente y repasar algunas de sus frases críticas de hace años, ha concluido diciéndo que "está inhabilitado para la política en una nación democrática".

"Floreros del macho alfa"

Santiago Abascal ha cargado duramente contra las diputadas de Unidas Podemos a las que ha calificado "floreros del macho alfa" tras lamentar que el partido las utilice para atalarles: "¿Ustedes quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes? ¿Únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa?"

El líder de Vox considera que las parlamentarias que han intervenido este jueves "son mujeres que no representan a las mujeres".

Todos contra Vox

Este miércoles, hubo discusión entre los partidos que intervinieron sobre si era mejor entrar o no en el debate con Vox, sobre si replicar a Abascal o hacer como Aitor Esteban, que dedicó dos minutos escasos para decir no a la "patochada" de esta moción de censura.

En lo que sí se pusieron de acuerdo este miércoles la mayoría de grupos parlamentarios --excepto PP y Ciudadanos-- fue en firmar un manifiesto para condenar los discursos de odio, racistas, machistas de Vox y "cualquier tipo de apoyo" a ese partido.