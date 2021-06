Delgadas y jóvenes: el cine y las series perpetúan el canon machista de belleza

Cuando se estrenó Titanic, el cuerpo de Kate Winslet se convirtió en el centro de muchas conversaciones y titulares. La actriz que consiguió una nominación al Oscar por el papel no se ajustaba a los estrictos cánones de belleza que han inundado el cine y la televisión y que se basan en la extrema delgadez. 24 años después del estreno de la famosa película de James Cameron, el canon de belleza sigue intacto, a pesar del Me Too.

"NO TE ATREVAS" Kate Winslet se levanta contra 'los cuerpos perfectos' y se niega a que retoquen su tripa

El último trabajo de la actriz, considerada una de las mejores intérpretes de su generación, ha sido el fenómeno televisivo de HBO, Mare of Easttown. Winslet revelaba hace unos días en una entrevista que los creadores habían querido eliminar su tripa de una escena de sexo, algo a lo que ella se negó. El New York Times publicaba además que Kate Winslet protestó cuando vio que en los carteles y anuncios promocionales de la serie su cara y su piel salían retocadas buscando una perfección irreal. No son los únicos comentarios que la actriz ha escuchado a lo largo de su carrera: "Con 14 años un profesor de teatro me dijo que debía conformarme con los papeles de gorda", contó Winslet en los Premios Bafta en 2016.

Desde que se conoció lo ocurrido en Mare Of Easttown han salido miles de comentarios de apoyo a la actriz en redes sociales, decenas de artículos, más o menos afortunados, que hablan cómo la violencia simbólica sigue practicándose sobre el cuerpo femenino. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa con las demás actrices? Nada más hay que ver la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, que está celebrándose estos días. Actrices jóvenes y guapas, delgadas, que lucen la ropa de temporada. Algo que no es criticable, ni cuestionable, pero ¿están todos los cuerpos que existen en la sociedad representados en el audiovisual español?

"Hay una cosa que me sorprende y es que ahora todo el mundo esté alucinando con que Kate Winslet no quiere que le borren la barriga. Para empezar, allí se lo preguntan, aquí no. Allí puedes decir que no quieres retoques en un cartel, pero aquí no", dice Candela Peña que sigue insistiendo en que pese a sus tres Goyas y a su larga y potente carrera como actriz ninguna revista de moda le ha ofrecido una portada.

De hecho, en España hubo un caso similar, el de Inma Cuesta que denunció en 2015 que la portada de una revista dominical de El Periódico le había retocado el brazo y la cara y publicó en su cuenta de Instagram la foto original. Además, invitaba a reflexionar cuáles son "los 'cánones' de belleza que deberíamos seguir.

El canon de belleza de las mujeres es muy diferente del de los hombres, explican desde la Unión de Actores y Actrices, el sindicato que aglutina a los intérpretes. "El de las mujeres tiene que ver con lo que es la cultura machista y no escapamos en ningún periodo histórico", dice Berta Ojea, su secretaria de Igualdad y actriz. "Ha habido una evolución en la sociedad que no se observa en el audiovisual, porque seguimos viendo en la pantalla cuerpos de mujeres que sirven para fantasear, que luego no los ves en la calle. Esa exigencia es plena y va acompañada con un perfil de belleza muy similar y las edades que no pueden rozar los 30, a partir de ahí empiezan a disminuir los papeles protagonistas. Esa es la representación del deseo de los hombres, no de cómo son las mujeres", añade Ojea.

"Al final nos muestran que ese es el único cuerpo que existe, el que vale. Es un modelo estético que se produce cuando no hay variedad. Cuando eliges un modelo sobre otro, les dices a los demás que no existen. Cuando uno tiene una vulnerabilidad y no se encuentra bien, al final ver esas series y esas películas, afecta. La delgadez se asocia a la belleza y a la felicidad. Si tienes el cuerpo, ya lo tienes todo; pero si no la solución es cambiar de cuerpo, adelgazar y ahí es cuando puede surgir un trastorno de la alimentación". Marian Fernández de ADANER, la asociación que lucha contra la anorexia y la bulimia desde hace décadas y que asegura que con la pandemia los trastornos están en aumento, también con la influencia de las redes sociales.

"No significa que por eso vaya a aparecer una enfermedad como la anorexia o la bulimia, para eso se dan unas situaciones previas, autoestima dañada, perfeccionamiento, hay una base previa. Pero es verdad que el bombardeo de imágenes estéticas y modelos pues ayuda mucho. Con los adolescentes trabajamos los retoques de las imágenes, para diferenciar que los filtros no son reales. Porque si no te sientes fatal si tú no eres como los actores o las actrices", añade.

Si nos fijamos en las series adolescentes, que son las que generan el imaginario de los jóvenes, vemos que no hay otro modelo de cuerpo. En Élite, uno de los próximos estrenos en Netflix, no hay nadie que no cumplan con los cánones de delgadez, lo que no se corresponde con un aula de un instituto normal. "Hay que tener en cuenta que muchas veces esos papeles los interpretan actores mayores, que ya han hecho el cambio de cuerpo en la adolescencia; por tanto el modelo aspiracional que les damos a los jóvenes no es nada realista", insisten desde ADANER.

Con los actores también está creciendo el nivel de exigencia corporal. "No tan fuerte como las mujeres, además hay más variedad, pero sí empieza a haber presión", reconocen en la Unión de Actores. "Siempre que se habla de un trastorno de alimentación, los datos nos dicen que de cada diez, nueve son mujeres, uno hombres. Nosotros en la asociación tenemos un diez por ciento de varones", explica Marian Fernández de ADANER. "Es muy difícil encontrar esa diversidad", reconoce Bob Pop que acaba de presentar su serie Maricón perdido, en la que los protagonistas no cumplen ese modelo de belleza.

"Yo tenía claro que los actores que me interpretaban tenían que ser gordos, porque era mi vida y era algo muy importante. No hay ficciones que cuenten eso".

Los directores y directoras de castin son los que hacen de intermediarios entre los actores y las actrices y los realizadores. Uno de los más importantes en España es Luis San Narciso, que ha descubierto a actrices como Carmen Machi, Javier Cámara o Blanca Portillo desde su despacho de Globomedia. "Con el tiempo han cambiado los ideales físicos, pero se pide lo mismo de siempre. Ha aumentado la diversidad de la raza, pero en el canon físico no. Cuando quieren una persona bella, la quieren tal cual y así te lo hacen saber. Yo intento basarme en la capacidad autoral, de transmitir emociones, pero si te piden un físico determinado...", nos cuenta a la Cadena SER.

Candela Peña también ha sido uno de los descubrimientos de San Narciso, la actriz ha dicho muchas veces lo difícil que ha sido para ella lograr una portada en una revista, a pesar de que tenga en su haber tres Premios Goya y haya trabajado con los grandes directores del cine español. "Tú quieres ver a esa mujer con su colega y ya", dice del personaje de Kate Winslet en Mare of Easttown.

"Bueno, yo le diría a Kate que por lo menos ella lo puede decir allí en Estados Unidos, aquí no se puede decir, aquí te borran y listo", reconocía en el pasado Festival de Málaga.

Además de Candela Peña y Kate Winslet otras actrices se han quejado de la presión sobre sus cuerpos. Emma Thompson, con dos Oscar a sus espaldas, reconoció a sus 57 años que estuvo a punto de abandonar Retorno a Brideshead por la presión de los productores a una compañera de reparto para que adelgazara. A Scarlett Johanson las redes sociales y la prensa del corazón le han sacado fotos en bikini llamándola gorda.

CASO HARVEY WEINSTEIN Emma Thompson explica en 90 segundos el machismo silenciado de Hollywood

Cuando hay personajes que salen de ese ideal de belleza, tampoco la cosa mejora mucho. Tanto en ADANER como en la Unión de Actores y Actrices coinciden en que los estereotipos siguen calando a estos intérpretes. "Si aparece una persona con otro cuerpo, más rellenito, el personaje tiene estereotipos, la graciosa, por ejemplo. Eso cala desde que somos pequeños", explican desde ADANER. "Una actriz gordita siempre será la chacha simpática o la amiga locuela", apunta Berta Ojea. "Siempre hemos aparecido como secundarios simpáticos e incluso como personajes siniestros entregados a la gula. Aquí es que estás gordo y tienes que vivir con ello", añade Bob Pop.

"Lo trágico para las mujeres es que eso condiciona toda su vida futura". Berta Ojea lo tiene claro y más después de ver el estudio que en 2017 publicó AISGE. En él se destacaba que solo un 37% de los papeles en el cine y un 44 en tele, son femeninos. Entre 2014 y 2016, ninguna actriz mayor de 64 años tuvo un papel protagonista en el cine. A partir de los 35, las oportunidades de trabajar en cine y televisión disminuyen considerablemente en las mujeres. "Cuando una mujer cumple 60 años rara vez trabaja y eso supone que sus pensiones van a ser mucho peores que las de los hombres", dice Ojea. Coincide la descripción de Luis San Narciso a quien cada vez le piden menos interpretes adultos. "Se ha dejado mucho de lado a la gente mayor. Los personajes adultos de 70 han disminuido y nos estamos perdiendo a unos actores maravillosos.

"La solución pasa por tener más mujeres creadoras, porque así es como hemos ido viendo más variedad de representación de cuerpos y de papeles", demanda Berta Ojea. "Cuando vas por la calle te encuentras con cuerpos de todos los tamaños y formas, eso tendría que ser así también en televisión. Estar sano es estar en tu peso, no conviene sobrepasarlo si por exceso, ni por defecto", reflexiona Marian Fernández.