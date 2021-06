La polémica del día

Hoy Pablo Casado ha resumido en el Congreso la guerra civil en una especie de tuit. Según él, fue “el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”. Definir así a la República constitucional para poder equipararla en su juego de palabras con la dictadura de Franco es indigno. Podría ser un desliz, pero lo llevaba escrito. Podría haberlo escrito en un mal momento y percatarse después de la barbaridad, pero no, lo ha retuiteado orgulloso. Y como además nos explicó en su día que lo de la Memoria Histórica era “cosa de carcas que están todo el día con la guerra del abuelo y con las fosas de no sé quién", parece confirmarse que lo suyo no es una mala espuma, es sustancia…

Así que le recordaremos, sin esperanza de que nos escuche, que la República fue un régimen democrático, que la guerra la provocó quien se sublevó contra ella y que la dictadura que levantó después nació con una única ley: la de perseguir, encarcelar, exiliar o asesinar a quienes, precisamente, defendieron la República y su Constitución. Ah, y una cosa más, esta sí que la entenderá: que Franco fue un traidor, un felón, un mediocre, un incompetente, un desleal, un okupa ilegítimo, un adalid de la ruptura de la legalidad y una catástrofe para España. Seguro que le suena.