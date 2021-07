Diez consejos para hacer una maleta antes de irte de vacaciones

Las vacaciones de verano ya han comenzado para millones de personas en nuestro país, un periodo en el que, generalmente, se viaja en familia, con amigos, con tu pareja, solo... y en el que uno de los mayores quebraderos de cabeza llegar pocos días antes de iniciar el viaje: qué meter en la maleta, popularmente conocida como un nicho de 'por si acasos'.

Paloma Pou, organizadora profesional y responsable de 'Simple sienta bien', apunta que hacer una maleta bien, no está al alcance de cualquiera. "El ritmo de vida actual hace que mucha gente viva en la desorganización", explica e indica una serie de pautas para preparar la ropa correctamente. Para ella, el mayor error que todos cometemos es llevar demasiadas cosas y recomienda que una de las cosas más útiles es hacerse una lista de accesorios imprescindibles como cargador de móvil, pasaporte, etc.

Cómo hacer la maleta de la ida

Tal y como indica expresamente la experta, la maleta hay que iniciarla con tiempo, unos días antes, por si hubiera que comprar algo más o faltase algo. Además, apunta que es necesario seleccionar conjuntos completos de ropa y ceñirnos a dos o tres colores, para que los looks sean combinables y podrán ser diferentes con poca ropa. En cuanto al lugar al que nos trasladamos, es importante conocer su clima y el plan que vamos a hacer para ajustar la ropa a estas condiciones.

Cuando se tiene todo seleccionado, hay que reducirlo todo a un tercio o a la mitad. "Es el momento de eliminar los 'por si acaso'", señala Paloma Pou, a la par que lanza un mensaje a las parejas que viajan juntas: "La maleta no se comparte. Cada uno debe llevar la suya y cada uno mantiene su propio orden".

Otro consejo importante es que la ropa que más ocupa, se lleva puesta, mientras que menos se utiliza, se mete en el fondo de la maleta.

Consejos para la maleta de vuelta

A pesar de que pudiera servir con los mismos consejos, Paloma señala que "la maleta de vuelta también necesita nuevos apuntes".

En este sentido, advierte que la maleta sucia "vuelve doblada" o en una bolsa de tela para guardarla, pues si se guarda en la maleta sin doblar, ocupará más espacio que en la ida.

Para los "muy compradores", recomienda la experta llevar una bolsa doblada en la maleta de ida para poder guardar los regalos a la vuelta y o bien facturarla o bien llevarla en mano.

Por último, recalca, entre risas, que las muestras del hotel se quedan en el hotel, mientras que la forma de doblar que más optimiza el espacio de la maleta es la vertical, aunque reconoce que es más difícil de hacer.

Y con los zapatos, ¿qué hago?

"Los zapatos, lo normal sería reducirlos al máximo posible, llevando los que más ocupan puestos y guardados los que menos", explica Paloma Pou e indica que cada compartimento de la maleta debe ir perfectamente diferenciado: en uno de los compartimentos de la maleta habría que meter la ropa y en otro los zapatos, toalla, neceser, libro...

A la hora de llevar complementos, insiste Pou en que deben ser pocos, pero acompañen todos los looks, para que, de un mismo conjunto podamos hacer varios.

En cuanto al principal error que cometemos, recalca que los "por si acasos" son el más común y e insiste en simplificar los looks para no llenar la maleta de ropa. Por último, apunta que "es interesante viajar con una maleta de cabina, sabiendo que vas a poder lavar. Puedes repetir look."