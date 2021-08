¿'Estoy tremendo', canción del verano?

¿Cuál va a ser la canción del verano? Hay quien cree que la batalla, ahora, se libra en TikTok e incluso quien asegura que ya no tiene sentido hablar en esos términos. Pero España es un país de costumbres y, aunque sea con mascarilla, en verano nos apetece un poco de relajo. Nuestros compañeros de LOS40 ya han nominado varias candidatas: Todo de ti (Rauw Alejandro), Solo (Omar Montes y Ana Mena)...

Conscientes de que nuestras opciones no son tan mainstream, en Fuego y Chinchetas hemos propuesto otros dos temazos: Don't Be Afraid (Diplo & Jungle) y Ain't Nobody (Bakermat feat. LaShun Pace). Pero la emisora que más escuchamos es la Cadena SER y eso, inevitablemente, nos ha llevado a plantearnos las opciones de otras aspirante con la que —seamos sinceros— no contaba nadie: Estoy tremendo.

No se trata de una canción normal sino de la campaña del Extra de Verano de la ONCE. Una creación publicitaria que suena de forma machacona en muchos medios y que, sin embargo, no está en Spotify. Lo importante, claro está, prejuicios al margen, es que sí cuenta con muchos de los ingredientes de un hit veraniego.

Estoy tremendo, de hecho, recuerda bastante al estilo de algunas de las bandas de electropop más destacadas del panorama nacional. Por eso le hemos preguntado a sus autores, a un prestigioso crítico musical, a un DJ especializado en música indie e incluso Ladilla Rusa. Una circunstancia peculiar que nos ha llevado a consultar el asunto con sus autores si creen que Estoy tremendo puede llegar a convertirse en la canción del verano.

¿El 'hit' de tu próxima fiesta?

"Está claro que en un verano no va a ser lo que ansiábamos, el tema se ha convertido en un soplo de aire fresco tanto a nivel musical como visual", asegura el DJ Edu Anmu. "Nos da alegría, incita al movimiento y ya está dentro de la gente, es esa melodía que no se escapa... En eso consiste la canción del verano".

El pinchadiscos riojano apunta que Estoy tremendo está en la línea del pop italiano y de la propuesta de bandas como Ladilla Rusa, Ojete Calor o Las Bistecs, por lo que no descarta acabar incluyéndola en una de sus sesiones. Y es que, en su opinión, si no se tratara de una canción limitada por las reglas de la lotería, "el número de escuchas sería tremendo".

"Me parece una canción ingeniosa, tronchante, con un puntito muy simpático de delirio. Y eso no sé si la convierte en canción de verano, pero sí en una ocurrencia muy sabrosa que asociaremos durante años a este verano de 2021", dice el crítico musical Fernando Neira, quien además de dedicarle discos a los oyentes de Hoy por hoy cada semana, también publica en El País y la web Un disco al día.

Víctor F. Clares, uno de los componentes de Ladilla Rusa, apunta que ya varias personas le han hablado del parecido entre Estoy tremendo y sus propias canciones. Algo que, de entrada, encaja muy bien. "Tiene todos los ingredientes para ser la canción del verano: una melodía que se te queda grabada en el cerebro, una letra muy cachonda con frases memorables y todo el flow de esta época del año. Yo la aceleraría un poco, eso sí".

La sublimación de lo normal

Si de Neira dependiera, la canción del verano sería Beautiful beaches, de James —"más veraniega no puede ser, comenzando por el título"—, pero el periodista gallego aplaude el "carácter desmitificador" de Estoy tremendo y vincula su retranca a la de bandas del "nuevo indie" como Carolina Durante o Camellos.

"Estamos todos un poco hasta el gorro de la proliferación de guapos y guapas, esa falsaria acumulación de rostros divinísimos y cuerpos escultóricos que proliferan en Instagram, en los concursos de talentos (¿en qué momento decidió la humanidad que hay que ser fotogénico para cantar bien?) y no digamos ya en TikTok. Enhorabuena a todos y todas los agraciados por los dioses con un tipito estupendísimo, pero son uno entre mil. Y los que convivimos con flacideces o patas de gallo podemos ser igual de felices que ellos. Me parece que la canción lo cuenta con mucha gracia y, en ese sentido, nos representa al común de los mortales".

El poder de las etiquetas

Es habitual que las canciones se hagan famosas (o se conviertan en megahits) gracias a un anuncio. Pasó con Fly Away de Lenny Kravitz (Peugeot), con Train de Undrop o con Bohemian Like You de The Dandy Warhols, por ejemplo. Recorrer el camino inverso —nacer con un jingle para triunfar en la música— es menos habitual. Un caso más o menos reciente es el de Rigoberta Bandini, quien mucho antes de escoger ese alias, formando parte de The Mamzelles, triunfó en Cataluña con la campaña Envàs on vas? de Ecoembes.

"La ONCE ya consiguió un exitazo enorme hace unos años con No me llames iluso, de La Cabra Mecánica, aunque el bueno de Lichis se ha pasado toda la vida lamentando que aceptase aquel encargo. Pero confío en que esta del crocanti no tenga esos indeseados efectos secundarios para sus creadores", dice Neira.

Pero el crítico gallego tampoco se ha olvidado de La canción del colacao —"es gloriosa y nos la seguimos sabiendo todos, sesenta y tantos años después"— o de la del matamoscas DDT Chas: "Creo que El Consorcio la recuperó en alguna de sus múltiples incursiones nostálgicas".

El cantante de Ladilla Rusa, sin embargo, traza diferencia entre la música convencional y la de publicidad: "Una canción original de una banda tiene un componente que representa al grupo, no es tan impersonal. Las de un anuncio no sabemos de dónde viene, a dónde van ni por qué".

El 'making off' de la canción

Estoy tremendo nació en la agencia publicitaria Sra. Rushmore y se ha apoyado, sobre todo, en la composición musical de José Battaglio y en el trabajo de tres creativas: María Gomis, Helena Delgado y Ángela Cadiñanos.

"No hay que infravalorar la música publicitaria. Hay muchas canciones de spot que se convierten en temazos. Sería maravilloso que Estoy tremendo se convirtiera en la canción del verano. Lo hacemos con la ilusión de que a la gente le guste y la baile, pero no tenemos una fórmula secreta. Nos hacemos una idea de los elementos, pero que la combinación de ellos acabe siendo un éxito ocurre una vez de cada 100 o de cada 1.000. Así que si ocurre esta vez, ¡imagínate!", dice Gomis.

Delgado apunta que el objetivo era crear una canción "que nos empoderara a todos", divertida, sin atisbos de COVID y que enganchara a jóvenes y mayores. "¡Necesitábamos venirnos arriba!", dice. "Por eso hicimos esta letra".

Ni siquiera es una canción

Pero no existe una canción de dos o tres minutos como tal sino que se han creado tres fragmentos distintos, de alrededor de un minuto, que eventualmente podrían llegar a juntarse y dar lugar a una pieza radiable. "Esto es publicidad y hay que adaptarse. Lo importante era contar que somos gente normal pero nos sentimos poderosos", zanja la creativa de Sra. Rushmore.

José Battaglio, autor de la melodía y antiguo miembro de La Frontera, explica que acabó haciendo música para series y publicidad sin proponérselo, pero con mucho éxito. "Las creativas me pidieron una canción de verano y fue todo muy rodado.La primera música que hicimos es la que ha salido. Tenía claro que una base electrónica iba a funcionar y pensé que una voz masculina grave, al estilo de los italianos de los 70, encajaría sobre todo si la mezclaba con una voz preciosa, como la de Marian Frutos". El resultado es un hit tremendo.