Canciones de julio: Doble Pletina, Izal, Pieles Sebastian, Viva Suecia, Diplo, Chloé Bird, María Blaya...

Por fin ha llegado julio. Siempre le tenemos ganas pero este año pandémico, más. Este verano hay más festivales que el año pasado y será un buen momento para disfrutar en directo de muchas de las canciones que hemos bailado en casa esperando que llegara el día de ir de concierto. PCR y vacunas mediante, claro.

A todas esas canciones incorporamos diez más en esta lista. Temas como Ave del Paraíso de Chloé Bird, lo nuevo de The Vaccines o el videoclip de Viva Suecia respiran verano y vacaciones desde la primera nota. También queremos que prestéis atención a artistas emergentes como Linn Koch-Emmery o grupos que, a pesar de llevar muchos años, siguen sin tener el reconocimiento que merecen, como Doble Pletina. Wavves, Izal, María Blaya, Diplo & Damian Lazarus feat. Jungle y Pieles Sebastian completan las novedades de este mes y las que llevamos de año. Ya sabéis que podéis encontrarlas todas en nuestra playlist Chinchetas 2021 de Spotify.

Ave del Paraíso (Chloé Bird)

¿Sabéis esos desayunos de verano al aire libre en los que te reconcilias con la vida, respiras profundamente y parece que te vas a comer el día? Pues escuchando esta canción hemos tenido el mismo sentimiento. Es un soplo de aire fresco que desprende paz y dulzura, tan característica de Chloé Bird, que remata ya su próximo disco, Flores y Escombros, que se publicará después del verano y que contendrá solo temas en castellano. Una artista a la que le queda mucho recorrido y para la que ese cambio de idioma puede suponer un antes y un después. Estaremos muy pendientes.

No Place For You (Linn Koch-Emmery)

Hasta hace nada se hablaba de Linn Koch-Emmery como una de las artistas emergentes de la inagotable cantera sueca, pero después de escuchar su primer disco, Being The Girl, tenemos la sensación de que ya ha emergido (y mucho). Hace poco, en una entrevista, le preguntaron por el primer disco que compró y ella respondió que "Spotify Premium", así que el relevo generacional es obvio. Sus canciones, sin embargo, son excitantes y adictivas porque —como las de la británica Katy J Pearson— suenan a indie del de toda la vida sin que por ello (¡oh, milagro!) resulten aburridas o parezcan más de lo mismo. Al contrario: temazos como Blow My Mind, Dirty Words o, sobre todo, el energético No Place For You, están llamados a aparecer en muchas listas de lo mejor del año.

Cicatriz (Pieles Sebastian)

Qué tendrá Murcia que de allí surgen siempre grupazos... lo llaman la huerta del indie español, y cada vez va ganando más (y más) peso ese apodo. Si este año se nos rompía un poquito el corazón con la separación de Kracauer (creadores de Como Molly Ringwald), este verano nos han dado un poco de loctite emocional para pegar esa patata rota. Y es que varios integrantes de este extinta banda de zagales han creado Pieles Sebastian. No se han conformado solo en dar vida a un nuevo grupo, sino que han sacado uno de los temarracos del verano: Cicatriz. Un tema que convierte la ruptura en una salvación, de ahí la cicatriz, algo que queda marcado para siempre pero que se ha curado. Un sonido cercano a los Miss Caffeina con su pop guitarrero y bases electrónicas, todo ello producido por Carlos Hernández Nombela (de Viva Suecia, Carolina Durante y Triángulo de Amor Bizarro entre otros): un win win de manual.

Parar la tierra (Viva Suecia)

Después de escuchar esta canción te van a quedar claras dos cosas: que no vas a poder parar la tierra y que no vas a poder sacarte ese estribillo de la cabeza con facilidad. Viva Suecia lo ha vuelto a hacer. Esta canción se va a convertir en otro himno que se cante con el gran coro del público en sus conciertos, aunque nos tenemos que su nuevo disco va a estar lleno de temas así. Parar la tierra es la cara B de La voz de presidente y, como ella, tiene frases muy certeras como "hay demasiado discurso fugaz y poca intención de entender" o ese "lo que no se ve es lo que cuenta" que se repite insistentemente. El videoclip es una oda al verano, a la huerta, al vino y, en definitiva, a la vida, ¡pura vida! La versión murciana del anuncio de Estrella Damm.



Don't Be Afraid (Diplo & Damian Lazarus feat. Jungle)

El productor Thomas Wesley Pentz —aka Diplo, ganador de tres Grammy y parte fundamental de Major Lazer— tiene muy claro que todo verano (y si es pandémico, más aún) ha de contar con un buen hit discotequero. ¡Dicho y hecho! Su reciente colaboración con Damian Lazarus y Jungle cumple todos los requisitos: es sensual, tiene rollazo y, si la escuchas un par de veces, ¡estás perdido! Don't Be Afraid es un (nuevo) himno al hedonismo nocturno que avanza a toda leche con los 80 en el retrovisor y que, además, va a mezclar muy bien con Parcels, Metronomy o Hot Chip. Un alarde de talento con el que vuelve a demostrar por qué MIA, Beyoncé, The Weeknd, Bad Bunny o Justin Bieber han requerido sus servicios.

Rica como la miel (María Blaya)

Te puede gustar más o menos, pero los samples y el sonido zeta ha venido para quedarse. Ejemplo de ellos es María Blaya, una jovencísima artista (por cierto, también de Murcia) que nos va abriendo los ojos a cada lanzamiento que saca, jugando entre ese sonido urbano y la delicadeza de sus letras y voz. En el fatídico 2020 sacó Silencio, su primer y hasta ahora único disco donde está su éxito De mi para ti (si no lo has escuchado estás perdiendo el tiempo ahora mismo), pero poco a poco ha ido sacando temas que son orfebrería de la buena, como ya vimos con su colaboración con Natalia Lancuza titulada No estás. En Rica como la miel se ve un giro más trapero que le lleva a "otro nivel". Una canción tan pegadiza que nos convierte en abejas zumbando a su pegajosa miel musical.

Back in Love city (The Vaccines)

The Vaccines publicará nuevo disco en septiembre pero es normal que no hayan podido esperar hasta entonces para estrenar esta canción, porque no puede ser más veraniega. El trabajo llevará el mismo título que este tema y tiene mucho que ver con la idea del cantante, Justin Young, sobre la desconexión con la que vivimos ahora, sobre todo, desde que intercambió su casa con la de un desconocido en Los Ángeles: "Literalmente intercambié vidas con un extraño. Yo vivía en su casa y usaba su coche mientras él vivía en la mía, pero nunca nos vimos en persona y no teníamos ningún tipo de conexión previa. De algunas maneras obvias, estamos más conectados que nunca. Pero también estamos más polarizados de lo que hemos estado en 100 años y el mundo se está enfriando. ¿Y si hubiera un lugar en donde el amor y otras emociones se han extinguido pero que puedas ir a Love City a conseguirlas?" Pues a nosotros no nos gustaría mucho, Justin, pero esta canción, sí.

Esdrújulos epítetos (Doble Pletina)

Doble Pletina no es un grupo épico de los que te llenan el escenario grande de un festival en su prime time, ni tampoco una banda especialmente prolífica (dos discos en ocho años), pero a cambio, de vez en cuando, ofrece hits (¡qué bien envejece Música para cerrar las discotecas!) y también grandes dosis de elegancia y singularidad. Su último proyecto, de hecho, es Stop, una película producida por el director Stanley Sunday y el sello Austrohúngaro. Una comedia musical protagonizada por ellos mismos que se estrenó hace unos días en Barcelona (podrá verse en el Matadero de Madrid el 17 de julio) y en la que interpretan las canciones de nuevo EP (homónimo). Uno de esos temas es Esdrújulos epítetos, un poema en prosa repleto de palabras muy largas en el que el estrépito se cruza con lo afónico y en el que habitan científicas, escépticas, filósofas teóricas o indómitas geómetras, etcétera, etcétera. Una fantasía que —salvando las distancias— nos ha recordado a los Efectos vocales de Nach porque es mitad juego y mitad canción.

Help is on the way (Wavves)

Desde San Diego, California, Wavves prepara su séptimo disco que se llamará Hideawayque dicen que es el más maduro que lleva dando la matraca del surf rock desde 2008. Help is on the way es un auténtico trayazo que engancha desde ese "If I gotta stay in one world, I'm gonna pick the one with the most surprises (Si tengo que quedarme en un mundo, voy a elegir el que tenga más sorpresas)" del comienzo del tema. Guitarrazo impulsivo de una banda que grita en este adelanto la necesidad de dar un bandazo a su vida y huir del odio y del dolor. Veremos si este nuevo trabajo de los norteamericanos es más maduro, lo que sí que sabemos es que es un auténtico hit infeccioso.

Meiuqèr (Izal)

Nadie habrá olvidado las acusaciones sobre Mikel Izal de acoso a mujeres a través de Internet. Ocurrió en 2018 y se habló mucho de aquello, quedó hasta grabado en una canción de Carolina Durante, así que creemos que también está bien escuchar la otra parte, escuchar qué tiene que decir el señalado y más, si lo hace en forma de canción. Como contó recientemente en La Ventana, el cantante compuso este tema en aquel momento en el que mataba "mentiras a toda verdad". Reconoce en la canción que "aún vive el miedo" y le "susurra que nunca se irá" pero "ya no grita tanto". El grupo ultima su próximo disco, Hogar, y no es casualidad que este sea su primer single. Aseguran que será un trabajo más íntimo y más analógico, más al natural. Comienza una nueva etapa para el grupo.