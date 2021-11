"Me pongo a Julio Iglesias en los momentos de 'bajona": los placeres culpables de Bob Pop

"Mejor que los placeres no sean culpables, aunque a veces es inevitable. Y más que culpables, pueden ser vergonzantes", ha explicado Bob Pop en su lista de este lunes sobre placeres culpables. Es decir, aquello que se hace un poco a escondidas y que no se suele compartir. La escritora Edurne Portela ha imaginado un "campo de reeducación de placeres" para que dejen de ser considerados culpables.

Bob Pop afirma que justifica muy bien sus propio placeres culpables: "Siempre digo que es por algo, ya sea por trabajo u otras cuestiones". Portela ha confesado que las palmeras de chocolate son unas de sus debilidades, de sus placeres culpables.

"Me flipan los biopics y cualquier telefilme basado en hechos reales", ha confesado Bob Pop. Los hay malos. Pero también los hay muy buenos como Lawrence de Arabia o Amadeus. A Bob Pop le encanta todo lo que tiene que ver con Encarna Sánchez: "Cualquier cosa sobre Encarna, en cualquier formato y de cualquier calidad. Me flipa. Igual que José Luis Moreno. Qué diferente hubiera sido el patrimonio LGTBIQ+ si los dos se hubieran dedicado a hacer el bien desde su posición de poder y fuera del armario".

Otro de los placeres culpables tiene que ver con los asesinos en serie. "Leer sobre ellos, no hacerme su amigo. Son artistas de la performance con consecuencias no deseables", ha aclarado. Edurne cree que es un reflejo de la maldad que al igual que la bondad forma parte del ser humano.

Otro tiene que ver con fumar. "Ahí no me puedo justificar. Y me siento muy culpable. La culpa en este caso supera al placer", ha confesado Bob Pop. Y beber alcohol, en concreto "vino bueno" es otro de los placeres culpables.

"Twitter es un placer muy culpable"

Bob Pop ha hablado de Twitter también como un placer muy culpable: "Tiene esa especie de red que te va atrapando. Y yo que tengo fascinación por el mal, me encanta". Edurne no lo ve de igual manera: "Yo voy y vengo a Twitter. No lo veo claro".

Las películas de por la tarde en televisión, las de sobremesa y que en muchas ocasiones son alemanas, suponen también uno de los placeres culpables confesados por Bob Pop. Pero, no acaba ahí la lista. El cantante Julio Iglesias es también uno de los placeres culpables del colaborador. "Me emociono cada vez que escucho alguna de sus canciones. Me lo pongo en momentos de bajona. Me olvidé de vivir y La carretera son algunas de mis favoritas. Tiene un magnetismo sobre mí Julio Iglesias. Me parece un placer muy culpable y muy vergonzante", ha explicado Bob Pop.

"La tele mala es otro de mis placeres culpables", ha explicado. "Hablo de tele en directo porque es como me vacían el cerebro. La culpa me entra porque pienso que tendré

La revista 'Hola' es otro de los placeres culpables confesados por Bob Pop: "Cada domingo compro la prensa y la revista Hola". Completa la lista de placeres culpables los comentarios de YouTube, pedirle a Siri cada mañana dormir 20' más y jugar al 'Candy Cruhs': "Me lo justifico como que es un rato para desconectar".