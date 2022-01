Djokovic y Boris Johnson se creen los reyes del mambo

Hola, muy buenos días. La sexta ola de la pandemia en España sigue sin tocar techo. El índice de contagios sigue disparado, los hospitales se van tensionando y, a pesar de que los expertos vaticinan que con el final de este mes podríamos doblegar la curva, en cuanto dejen de notarse los efectos de las reuniones en las fiestas navideñas, cuesta ver el final de esta reedición de la pesadilla pandémica.

Dos debates en este punto de la pandemia: el precio de los test, que el Gobierno ahora se dispone a regular después de que durante las fiestas se haya especulado tanto con ellos, que su precio ha llegado a subir hasta un 23 por ciento, medida indispensable que debería haber llegado antes, como en muchos países de nuestro entorno, y la llamada gripalización, apunten esta nueva palabra relacionada con el virus, del coronavirus. Tratarlo como si se tratara de una gripe, como también nos contó, aquí, el presidente del Gobierno, que no puso fecha a este cambio de estrategia pero que, de momento, divide a los expertos. Aunque es cierto que la mayoría coinciden en que este cambio no debe producirse hasta que no demos por controlada esta sexta ola.

Debates económicos, debates científicos, y debates también en torno a personajes que se creen los reyes del mambo. Les estoy hablando de Novak Djokovic y de Boris Johnson. El primero no tiene asegurada todavía su participación en el Open de Australia. Un juez le sacó del hotel de cuarentenas en el que estaba recluido y se investigan ahora las mentiras que declaró en el formulario de entrada al país. Sus explicaciones son de aurora boreal, pero lo peor es que él sigue creyendo que está por encima del bien y del mal. Si no se ha vacunado, que asuma sus consecuencias. Con una raqueta en la mano puede ser el rey del tenis, sin la raqueta debe ser un ciudadano normal.

🎾➡️ La ATP se pronuncia sobre la decisión que permite jugar a Djokovic en Australia y se alegra de que el 97% de los jugadores del top-100 estén vacunadoshttps://t.co/BqDjA5HavG — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 10, 2022

Igual que Boris Johnson, a quien los escándalos persiguen mientras él resiste con toda la desfachatez. No dejan de aparecer fiestas en las que estuvo mientras mantenía al país confinado. La paciencia de los diputados conservadores está llegando al límite y el primer ministro está cada vez más acorralado.

Debió creer Johnson que las normas que él mismo decretó para sus conciudadanos no servían para él. Otro que cree que el cargo, que la posición le dota de total impunidad.