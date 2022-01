Los barones socialistas son víctimas de sus propias contradicciones

Hola, muy buenos días. Es viernes y está a punto de terminar una de las semanas más surrealistas en lo político, y eso que el listón estaba bastante alto. Una semana hablando de ganadería y de macrogranjas, a partir de unas palabras del ministro Alberto Garzón de las que ya prácticamente nadie se acuerda. Porque esta fue la excusa, una entrevista, rescatada en un periódico inglés, que ha dado al PP el argumento troncal que necesitaba para las elecciones en Castilla y León y ha mostrado la torpeza del PSOE en la gestión de un episodio al que ha dado más recorrido del que realmente tenía.

Y el surrealismo de la semana viene dado porque exactamente ya no se sabe de qué se está hablando, cuál era el origen de la polémica. Lo que dijo Garzón sobre las macrogranjas es básicamente lo mismo que dice y sobre lo que trabaja el resto del Gobierno, con el presidente incluido, pero ante el ruido montado por la derecha han desautorizado al ministro. Los barones socialistas, que siempre dan la nota, porque lo que realmente no les gusta es la composición del Gobierno, son víctimas de sus propias contradicciones. García-Page, presidente castellano-manchego, es capaz de decir que el tamaño de la granja no importa, que no afecta a la calidad de la carne, para inmediatamente prohibir la construcción o la ampliación de macrogranjas hasta 2025. Javier Lambán, hablando de ecologistas de salón, repartiendo carnets de expertos en campo.

Pero hay más, y esto sí que es el colmo del surrealismo. El PP, que en algunos ayuntamientos y comunidades ha trabajado y trabaja para poner fin a las macrogranjas y que se ha dedicado a expandir un bulo por tierra mar y aire, ha encontrado en los animales, el campo y las granjas el fondo perfecto para sus fotografías electorales. Empezó el fin de semana pasado, pero esto tiene visos de que no va a acabar hasta que no pasen las elecciones en Castilla y León. Hoy Pablo Casado, recién salido de su confinamiento por COVID, se va Ávila. ¿Dónde? A una granja. Y no se pierdan la imagen de ayer del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, micrófonos en medio del campo, para hablar, como no, del campo, delante de un enorme rebaño de ovejas que a punto están de llevárselo por delante.

No hay guion que supere lo de esta semana.