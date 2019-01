El prior del Valle de los Caídos niega al Gobierno el acceso para exhumar a Franco

El protocolo administrativo y político, obliga al Gobierno a pedir permiso al prior del Valle de los Caídos sobre la exhumación de Francisco Franco de la basílica. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, mandó una carta el pasado 11 de diciembre para pedir una autorización para entrar en el monumento y el religioso Santiago Cantera respondió el día 26 en un escrito que publica este jueves el diario El País donde argumenta que la familia no le permite hacerlo y que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado al respecto. Las mismas razones que esgrimen el Arzobispado y el Vaticano pero siempre añadiendo que la Iglesia no está contra la exhumación y delegando esa responsabilidad en el Gobierno.

El Gobierno señala que se esperaba esa respuesta por los "antecedentes ideológicos" de Cantera. Recuerda que antes de ingresar en los Benedictinos, en el año 1993, el ahora prior fue candidato a las elecciones generales de la Falange Española Independiente. Desde el Ejecutivo añaden que "la posición obstruccionista del prior no impedirá que el proceso siga su curso".

La familia del dictador ha advertido que, si el Gobierno mantiene la idea de la exhumación, recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Supremo y no aceptará otro lugar para depositar los restos que la cripta familiar de la catedral de La Almudena, en Madrid. El Ejecutivo está recopilando informes que prohíban esta opción alegando razones de seguridad.