Divorcio en la alta cocina: Mugaritz prescinde del sumiller Guillermo Cruz

Guillermo Cruz, sumiller de Mugaritz desde 2012, ha dejado de trabajar para el restaurante de Errentería, considerado como uno de los mejores del mundo y situado en el puesto número 9 de la última lista 50 Best. El motivo, según ha podido saber la Cadena SER, ha sido un desencuentro entre el sumiller maño y el chef Andoni Luis Aduriz, quienes se reunieron a finales de diciembre y decidieron poner fin a su relación laboral de forma poco amistosa.

Ambas partes, de hecho, han decidido recurrir a la justicia para resolver el asunto. En el caso de Mugaritz, según fuentes del restaurante, denunciando hechos graves que motivaron el despido (que se efectuó formalmente a principios de enero). En el caso del sumiller, con una demanda por injurias y calumnias, negando todas las acusaciones y alegando que el despido fue improcedente. Si antes no llegan a un acuerdo, serán los tribunales quienes decidan.

Las especulaciones sobre este asunto han proliferado en el sector a lo largo del último mes, sobre todo tras la publicación de la imagen de una mano quemada en la cuenta Instagram de Aduriz el pasado 26 diciembre, acompañada del siguiente texto: "Cuántas veces me he quemado por poner la mano en el fuego por alguien... y me seguiré quemando porque lo que no se puede perder es la voluntad".

Guillermo Cruz, distinguido como Mejor Sumiller de España en 2014, es uno de los profesionales más reconocidos del mundo del vino. Sus propuestas de maridaje en Mugaritz llevaban tiempo despertando gran interés entre los gourmets de medio mundo, pero a partir de ahora afrontará nuevos retos profesonales. Acaba de recibir la beca Coravin Somm360 y los organizadores de la cata que ha ofrecido en Fitur ya le han presentado como "sumiller y exdirector de Mugaritz".

Según fuentes de Mugaritz, un restaurante distinguido con dos estrellas Michelin y considerado como uno de los centros más creativos e innovadores de la alta cocina a nivel mundial, será el resto del equipo de sala quien asuma las funciones de sumillería del establecimiento a partir del 10 abril, cuando el restaurante reabra sus puertas tras su habitual periodo de cierre anual destinado al I+D.