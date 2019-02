La curiosa propuesta de Beyoncé para que sus seguidores conozcan los beneficios de hacerse veganos

Después de haberse posicionado a favor del veganismo en varias ocasiones, la pareja de artistas formada por Beyoncé y Jay-Z era noticia hace apenas unas semanas por haber escrito la introducción de The Greenprint: Plan-Based Diet, Best Body, Better World. Un libro, escrito por el fisiólogo Marco Borges, en el que se ofrecen hasta 22 consejos para ayudar a la sociedad a cambiar su forma de pensar, a mejorar su salud, a perder peso y a mejorar el planeta a través del veganismo.

Durante la presentación de este libro, la familia reconocía que era vegana desde hacía años y animaba a todos sus seguidores a que siguieran sus pasos: "Tenemos la responsabilidad de defender nuestra salud y la de nuestro planeta. Vamos a defender esto juntos. Vamos a difundir la verdad. Vamos a hacer de esta misión un movimiento".

"Vamos a hacer de esta misión un movimiento"

Varias semanas más tarde, la pareja ha presentado una curiosa iniciativa a través de sus redes sociales para que sus seguidores conozcan los beneficios de hacerse vegano. Un proyecto, bautizado como The Greenprint Project, mediante el que la pareja invita a sus seguidores a conocer el impacto ambiental y social de consumir únicamente productos provenientes del reino vegetal.

Con el objetivo de promover su mensaje, y que sean cada vez más las personas que abracen el veganismo, la pareja ha anunciado que ofrecerá a dos personas la posibilidad de asistir a sus conciertos de por vida completamente gratis. Para poder optar a este premio, los seguidores tan solo tienen que acceder a la página web de The Greenprint Project, introducir su nombre y apellidos y esperar a la resolución del concurso.

Conciertos gratis durante los próximos 30 años

Tal y como reflejan las reglas oficiales del concurso, el ganador de esta iniciativa recibirá una entrada doble para disfrutar de conciertos de Beyoncé y Jay-Z durante los próximos 30 años. Sin embargo, no todo el mundo puede participar. Según explican las normas del sorteo, aquellas personas que quieran ganar esta entrada doble mediante la que podrán asistir a un concierto por tour deberán ser residentes en Estados Unidos y tener más de 18 años.

El nombre del vencedor o vencedora, que será escogido de forma completamente aleatoria, saldrá a la luz el próximo 22 de mayo. Sin embargo, y a pesar de que haya sido organizada con el objetivo de que sean cada vez más las personas que se pasen a una dieta vegana, los participantes no tendrán que demostrar de ninguna manera que lo son. Por lo tanto, el objetivo de la pareja es que sus seguidores accedan a la página web, que descubran las consecuencias que tiene llevar a cabo una dieta vegana e intentar que sigan sus pasos.