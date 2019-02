La aplaudida carta del padre de una niña con síndrome de Down a Arcadi Espada

El pasado domingo, Cuatro emitía la esperada entrevista de Risto Mejide a Arcadi Espada en el programa 'Chester'. Esperada porque fue anunciada como la primera en la que el presentador expulsaba a uno de sus invitados. Todo ello por reafirmar unas declaraciones anteriores en las que calificaba a las personas con síndrome de Down como "tontos, enfermos y peores".

En un momento dado de la entrevista, Mejide presentó a Rafa, padre de un niño con síndrome de Down, para que contara su historia. Después explicar lo orgulloso que está de su hijo y de reconocer el dolor que le produjeron las afirmaciones de Espada, el periodista decidió que tal vez era un buen momento para acabar la entrevista. Fue entonces cuando Risto Mejide decidió expulsarle por su comportamiento: "No lo he hecho nunca, pero el que va a acabar esta entrevista soy yo. Adiós. Rafa, el aplauso de este programa, te lo llevas tú".

La aplaudida carta dirigida a Arcadi Espada

Después de ver esta entrevista, el director adjunto de Suma Intermutual y socio fundador de la Asociación Achalay España, Ramón Pinna, decidía escribir una carta dirigida a Arcadi Espada que ha sido publicada en su cuenta de LinkedIn. Una carta, titulada "¿Cuánto tengo que pagar por la vida de mi hija?", en la que Pinna critica las duras declaraciones contra las familias con un hijo con síndrome de Down:

"Anoche le vi en el programa de Chester, hasta que el Director decidió echarle. Me pareció que me miraba usted a los ojos cuando nos decía aquello de que 'los padres a los que el sistema público de salud nos había avisado de los graves daños con los que nacería un hijo nuestro, de seguir adelante, deberíamos asumir nuestra responsabilidad moral y por supuesto nuestra responsabilidad económica; y que llegado el caso, Usted –además- entendería legítimo que nuestros hijos nos demandaran como mínimo en vía penal, por lo que a su juicio es una inmoralidad por nuestra parte'.

La "factura social" de un padre inmoral

A continuación, y después calificar sus opiniones de "bajo alcance" y "muy mal gusto", Pinna muestra su preocupación sobre las acusaciones vertidas por el periodista durante la entrevista: "En la actualidad, en nuestro país viven aproximadamente 32.000 personas con Síndrome de Down. Todos ellos consumen y pagan su IVA al hacerlo, miles de ellos trabajan por cuenta ajena o (y alguno por cuenta propia) y tributan y cotizan al sistema, como pueda hacerlo yo mismo, y quiero pensar que Usted".

Después de recordar que las personas con síndrome de Down pagan en el metro, y en el cine como cualquier otra persona, procede a hablar sobre la "factura social" generada por haber dejado nacer a su hija: "Como Usted argumenta sobre la base de los costes que le supone mi hija a la sociedad, vamos a comenzar por aliviarme la carga en aquellas partidas en las que ella nunca generará coste social… si la forma de ser y actuar de las personas con Síndrome de Down se mantiene durante unos años".

"Mi hija no mentirá para hacer daño a otro"

El director adjunto de Suma Intermutual también recuerda que su hija "nunca dejará las calles asquerosas tras un botellón ni quemará jamás un bosque": "La presencia de mil como ella en un campo de futbol no hará que el partido sea delarado de alto riesgo. No rodeará el congreso, ni tirará botellas, mecheros y piedras a los representantes del pueblo, sean los que sean. No cortará el tráfico, no acosará a nadie en RRSS, no consumirá drogas, no conducirá bebida, no cometerá imprudencias al volante, y no mentirá para hacer daño a otro".

Por último, y después de desmontar la teoría de la factura social de Arcadi Espada, el padre se pregunta si el periodista le perdonará sus deudas por ser un padre inmoral: "Venga, hago un último esfuerzo a ver si le convenzo. Mi hija vivirá menos tiempo que la media de los españoles, mucho menos. Eso hará que Usted no tenga que soportar sobre sus espaldas de cotizante ni sus 20 años de pensionista, ni todos los gastos tan vinculados a la dependencia de nuestros mayores a día de hoy.

Para finalizar la carta, Pinna se sincera y reconoce que no cree que Espada sea mala persona ni un idiota: "Sencillamente, creo que Usted no ve más allá de Usted mismo, y que carece de la capacidad intelectual suficiente como para entender el valor que las personas con síndrome de Down, y en general las personas con Discapacidad Intelectual, le aportan a nuestro mundo".