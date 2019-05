España arrasa en la lista de los mejores restaurantes 'clásicos' de Europa

El mejor restaurante clásico de Europa se llama Ibai y está en San Sebastián, pero no tiene ninguna estrella Michelin. Lo regenta el cocinero Alicio Garro, un tipo que no acostumbra a salir en la foto, pero que cuenta con el reconocimiento unánime de los aficionados a la buena mesa. Por eso encabeza el ránking Top 100+ European Heritage Restaurants 2019 de Opinionated About Dining (OAD). Una lista repleta de asadores, marisquerías, arrocerías y demás templos del producto en la que España, con 10 de los 11 primeros puestos de la lista, domina con abosulta claridad.

"Se come muy bien, cocina vasca muy tradicional", explica David de Jorge. "Pero si vas, lo normal es que no te den de comer porque Alicio es bastante zurdo y, como tiene pocas mesas, se preocupa de reservárselas sus clientes.

El cocinero vasco, que es cliente y cronista habitual del Ibai, describe el local como un "agujero feo y sin personalidad" que, probablemente, no gustará a "la típica señora de Madrid que va con abrigo de pieles" ni tampoco al "típico cursi estirado al que le gusta que le atiendan como si fuera Alberto de Mónaco". Sus platos, sin embargo, cambian en función de la temporada y son siempre de aúpa: revueltos de trufa negra y patata, tórtolas guisadas, menestra de verduras, anchoas, cocochas...

Juantxo y Alicio Garro, en el comedor del restaurante Ibai. / GSR

Tras Ibai se sitúa otro establecimiento vasco, Elkano (2), célebre por sus rodaballo a parrilla. Y a continuación: Los Marinos Jose (3), D' Berto (4), Casa Julián (5), Alameda (7), Rías de Galicia (8), Kaia Kaipe (9), Passadís des Pep (10) y Paco Gandía (11)... De hecho, solo la trattoria Roscioli de Roma (6) rompe el monopolio ibérico.

El resto de la lista está más repartida, pero tampoco mucho: España acapara 63 de los 200 restaurantes, con clásicos populares como el Bar FM de Granada (31), templos de la caza como el zamorano Lera (47), restaurantes de culto como el madrileño Sacha (63), centros de peregrinación como El Faro de Cádiz (69) y hasta locales que, como el barcelonés Granja Elena (82) se han hecho famosos gracias a sus desayunos de forquilla.

Las listas de OAD, creadas por iniciativa del crítico Steve Plotnicki, se elaboran gracias a la votación de más de 6.000 expertos de todo el mundo "con un alto nivel de experiencia y conocimiento de la crítica gastronómica". Pero no aplican el principio de un comensal, un voto ("OAD cree que las opiniones experimentadas generan conclusiones más precisas"), por lo que recurren a un algoritmo corrector.

La lista Top 100+ European Restaurants, que agrupa a los mejores establecimientos del continente, sea cual sea su estilo, la encabezan este año el sueco Frantzén, pero cuenta también con una nutrida representación española entre los 50 primeros puestos: Etxebarri (3), Quique Dacosta (4), Disfrutar (12), Azurmendi (17), Aponiente (25), El Celler de Can Roca (26), Enigma Concept (29), Tickets (32), Martín Berasategui (41), Arzak (45), Diverxo (46) y Els Casals (48).