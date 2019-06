Los siete argumentos de las defensas

Este miércoles el juicio al procés independentista ha quedado visto para sentencia después de 52 sesiones e invirtiendo las dos últimas sesiones en escuchar los informes finales de las defensas. Los abogados y las abogadas de los doce acusados han solicitado la absolución de todos ellos incidiendo en muchos puntos comunes para combatir las acusaciones de la Fiscalía por rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.

1. No hubo violencia

El 1-O y el 20-S los ciudadanos no se lanzaron contra la Guardia Civil y, según las defensas, los altercados fueron en todo caso producto de la actuación policial. "Que los puntuales incidentes que puedan ocasionar algunos manifestantes, como el destrozo de los vehículos, en ningún momento puede ser para retirar a la manifestación la calificación de reunión pacífica", defendía este miércoles Marina Roig. "¿Un lanzamiento de una valla, tres piedras que caen sobre un estanco y algún discapacitado que lanza unas patadas contra unas personas que están en el suelo? ¿Esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado? ¡Por el amor de Dios!", se preguntaba Jordi Pina el martes.

2. La actuación policial

Xavier Melero puso encima de la mesa un argumento este martes novedoso en este juicio: el desastre del 1-O no fue el dispositivo de los Mossos d'Esquadra sino la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "La ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseñor de un dispositivo aberrante les condujo a una situación endemoniada", dijo, añadiendo que "el dispostivo de coordinación era un fraude, nadie desde el Ministerio quería coordinarse con la policía autonómica, vinieron a hacer una intervención unilateral".

Xavier Melero durante su intervención el martes / Senyal institucional Suprem (ACN)

3. ¿Desobediencia?

Ya durante sus interrogatorios los acusados de rebelión - que no están acusados de desobediencia ni han aceptado esa condena en sus escritos de calificación - abrieron la puerta a reconocer una posible desobediencia al Tribunal Constitucional. Algunos de sus abogados han dejado ver esta posibilidad. "Cedo esa trinchera", decía Xavier Melero pero al mismo tiempo defendía que su cliente había hecho movimientos "en positivo" para cumplir las órdenes del Constitucional. Andreu van den Eynde, por su parte, aseguraba que "se está confundiendo rebelión con desobediencia.

4. No se gastó dinero

Los abogados de los diez acusados de malversación de caudales públicos han defendido que el procés no dilapidó dinero público de los contribuyentes catalanes, en contra de lo expresado por la Fiscalía y las peritos de Hacienda. "El sesgo en el que han actuado la Fiscalía y la Abogacía a la hora de fundamentar esta acusación ha sido obvio, en la rebelión y en la malversación, se ha fijado sólo en lo que perjudica, no ha analizado los hechos en su globalidad", ha dicho por ejemplo Judith Gené. Todos han negado haber comprometido ni un solo euro de dinero público.

5. Exageraciones

Muchos abogados han acusado a los testigos de la acusación y a la propia Fiscalía de exagerar los hechos para justificar la acusación por rebelión. "Esa es la banda sonora del terror de la acusación", dijo el abogado Andreu van den Eynde sobre la testifical de Montserrat del Toro para después decir que los informes de la Guardia Civil adolecen de "sesgo y exageración, y eso les quita credibilidad". "Lo demás son exageraciones e intentar encajar lo que no es en un delito", dijo el miércoles el letrado Mariano Bergés.

6. Documentos estrella

"Los cinco documentos estrellas de las acusaciones". Así se refirió la abogada Olga Arderiu a documentos como la Hoja de Ruta, #EnfoCATs o la agenda de Josep María Jové, documentos cuya autenticidad y autoría ha sido cuestionada por todas las defensas. "Es un panfleto que me pondría a reír si no fuera porque el tema es tan grave", dijo el abogado Andreu van den Eynde sobre #EnfoCATs.

7. Procés sin independencia

Como ya hicieron los acusados en sus declaraciones, los abogados defensores han relativizado los efectos tangibles del procés, negando que el objetivo del referéndum ilegal fuera declarar la independencia y que la Declaración Unilateral de Independencia tuviera efectos reales. "Nadie dice nada, nadie vota nada y todo el mundo se va a su casa, no se arría la bandera", dijo el abogado Xavier Melero. "Yo no llamé a mi compañera, responsable del despacho en Madrid, diciéndole que ya estaban en el extranjero. No pasó absolutamente nada", ironizó Jordi Pina. El acuerdo del Govern para hacerse cargo de los gastos del procés fue "simbólico" según Josep Riba.