Cómo saber si un huevo está caducado

Durante estas vacaciones, muchas serán las familias que optarán por viajar a su segunda residencia o a la de algún familiar cercano para disfrutar de unos días de descanso. Mientras que algunos se decantarán por la playa, otras huirán hasta el norte del país para hacer frente al calor asfixiante. Vayas a donde vayas, es posible que encuentres una docena de huevos al abrir de la nevera de la cocina.

A pesar de que te estés muriendo del hambre, te recomendamos que no los cocines sin verificar antes si están caducados o no. No sabes cuánto tiempo llevan ahí y no es cuestión de tentar a la suerte en medio de las tan esperadas vacaciones, ¿no crees? Por suerte, hay varios métodos para descubrir, en cuestión de segundos, si los huevos están en buen estado o no.

Qué pasa si como un huevo en mal estado

Los huevos pueden mantenerse en buen estado hasta cinco semanas si los conservamos adecuadamente. Para ello deben conservarse a una temperatura inferior a 5 grados siempre en el interior de la nevera. Así, evitaremos enfermedades como la salmonelosis o una grave intoxicación alimentaria que,a pesar de que no son peligrosas, sí que pueden provocar síntomas muy molestos.

Sin embargo, puede darse el caso de que un huevo se haya puesto en mal estado antes de lo previsto. En caso de que hayas consumido un huevo en mal estado, es bastante probable que sufras una intoxicación. Entre los síntomas principales de esta enfermedad destacan algunos como el malestar estomacal, las náuseas, la diarrea, los escalofríos, los vómitos o la fiebre.

Qué hacer si he comido un huevo en mal estado

Si notas algunos de estos síntomas, procura mantenerte hidratado en todo momento para evitar que los síntomas empeoren. Bebe mucha agua y evita la cafeína a toda costa. Pero no solo eso. También es importante que comas para mantener la energía... aunque te encuentres mal. Si no tienes mucha hambre, te recomendamos alimentos secos o tostados, ya que se digieren con facilidad.

Por otro lado, descansa todo lo que puedas y evita hacer ejercicio hasta que te encuentres mejor. Si los síntomas no desaparecen, lo mejor es que vayas al médico y le expliques que es bastante probable que hayas consumido un huevo en mal estado. Sin embargo, no tienes nada de qué preocuparte si sigues los consejos que te mostramos a continuación.

Cómo saber si un huevo está caducado

A día de hoy hay bastantes formas de saber si un huevo está caducado o no. Antes de nada, corrobora que el huevo no está roto a la hora de comprarlo en tu establecimiento habitual y ten siempre en cuenta la fecha de caducidad. Es bastante recomendable no consumir huevos previamente rotos puesto que podrían haber incubado bacterias mediante las que podrías enfermar.

Una vez hecho esto, y después de que los huevos hayan llegado sanos y salvos a casa, ha llegado la hora de someterlos a un truco infalible: sumergirlos en un vaso de agua. Un truco rápido y sencillo que te ayudará a determinar, en cuestión de segundos, si te puedes comer ese huevo que tienes entre las manos o no. En caso de que se hunda, y que este acabe en el fondo del mismo en posición horizontal, el huevo estará en perfecto estado y puede consumirse. Si por el contrario flota en la parte superior en posición vertical, te recomendamos que lo tires a la basura.

Otros métodos para saber si un huevo está malo

A pesar de que es el más popular, no es el único. Otro de los métodos más recurrentes para saber si un huevo está malo es acercarlo a nuestra oreja y agitarlo suavemente. Si escuchamos un ruido anómalo, algo así como una especie de chapoteo, será mejor que lo tires puesto que estará malo.

Si no te fías de tu oído, o crees que el sonido que has escuchado es demasiado confuso como para saber si está bien o no, te recomendamos que rompas el huevo para ver el interior. Si vas a utilizar este huevo para hacer un revuelto o una tortilla, no dudes en romperlo en el plato y esparcirlo a lo largo y ancho del mismo. Si la yema es plana y se rompe fácilmente, tenemos malas noticias.

Los huevos en buen estado cuentan siempre con una yema firme, por lo que tienden a ser más contundentes que los que ya no dan más de sí. En lo que respecta a la clara, procura no cocinarla en caso de que muestre ciertas manchas verdosas e incluso más oscuras. Se trata de un indicativo de que el huevo está infectado por bacterias u hongos. Respecto al color de la cáscara, el tamaño del huevo e incluso el color de la yema, no te preocupes, no son atributos propiamente de la calidad.

El color de la cáscara, el tamaño del huevo, el color de la yema...

El cuarto método para descubrir si un huevo está en mal estado es cocerlo. En primer lugar, pon un recipiente con agua al fuego y espera a que hierva. A continuación, coloca el huevo sospechoso y deja cocer unos diez minutos. Después de enfriar el resultante con agua, procede a cascarlo. Si la yema está bien centrada, el huevo estará fresco. Si está hacia un lado, o más pegada a la cáscara, tenemos malas noticias.

En definitiva, y a pesar de que no hayan creado una aplicación móvil que nos ayude a descubrir el estado de nuestros huevos en cuestión de segundos, estos trucos caseros nos ayudarán a salir de dudas rápidamente. Consejos, que han pasado de generación en generación, con los que evitaremos una más que posible infección e incluso otras enfermedades como la salmonelosis.

Porque, aunque no lo creas, contraer una enfermedad por culpa de un huevo en mal estado es más fácil de lo que parece. Sobre todo en verano, cuando tenemos que tener especial cuidado para que uno de los productos estrella de la cocina española no nos haga pasar un mal rato y nos fastidie las vacaciones.