Una vegana denuncia a sus amigos por darle carne cuando estaba borracha

¿Humillación o solo una broma? Una mujer vegana ha denunciado ante la Policía a sus amigos al sentirse humillada cuando, estando borracha, le dieron a comer nuggets de pollo. Para ellos solo era una broma divertida, pero la víctima se ha sentido humillada y ha decidido denunciarlos: "Todos piensan que estoy exagerando por una broma 'inofensiva'. Desde mi punto de vista, aprovecharon mi estado de embriaguez, manipularon mi comida y me humillaron públicamente", explica en la red social Reddit.

"Para comenzar, yo soy vegana, y lo he sido durante 10 años. No he comido carne desde que tenía aproximadamente 3-4 años, cuando descubrí de dónde viene la carne (alerta de spoiler: hubo muchas lágrimas). Esto no es ningún secreto y todos en mi vida lo saben y lo respetan, o eso pensé.

Hace cuatro noches estaba en una fiesta y, lo admito, me emborraché junto con otra chica. Mis amigos pensaron que sería divertido darme de comer nuggets de pollo como una broma. Les pregunté "¿Son veganos?" A lo que mis amigos respondieron "sí".

Al día siguiente, mi hermana me envió un mensaje diciéndome que revisara la historia de Snapchat de mis amigos. Mostraban el paquete de pepitas y luego mostraban que me los daban (incluida la conversación en la que pregunté si era vegano). Luego se burlaban de mí y fingían ser yo al descubrir que había comido carne (cosas como llanto falso y gritar "¡los pollos!"). Hice una grabación de pantalla del vídeo y lo llevé a la Policía, ahora 3 de mis (ex) amigos se enfrentan cargos.

Todos piensan que estoy exagerando por una broma 'inofensiva'. Desde mi punto de vista, aprovecharon mi estado de embriaguez, manipularon mi comida y me humillaron públicamente. En su opinión, era solo una broma".