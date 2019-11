"Voto prestado", Cataluña, Franco y el gobierno de coalición: los mensajes del cierre de campaña electoral

Este viernes ha llegado a su fin la campaña más corta de nuestra historia democrática. Apenas una semana cargada de actos electorales y con un único debate de candidatos (pero con tres debates televisados: el de portavoces de TVE y el debate de La Sexta, el primero protagonizado por seis mujeres) antes de la repetición electoral de este domingo 10 de noviembre. La campaña ha estado marcada por unas encuestas que no muestran sumas posibles para desbloquear la formación de gobierno y que apuntan a un avance de la extrema derecha de Vox en España.

Momentos como el adoquín de Rivera, la insistencia de Cayetana Álvarez de Toledo en sus tesis sobre el 'no es no', la contraposición de esta opinión con la de la también popular Ana Pastor o los salidas de tono de Vox, como la que ha protagonizado este viernes Ortega Smith con la violencia machista o los vetos a los periodistas de El País y la Cadena SER a sus mítines y a su sede, dejan paso a la jornada de reflexión. Pero antes, todos los partidos han querido afianzar su mensaje en sus actos de cierre de campaña.

Sánchez, el independentismo y Franco

Pedro Sánchez, en su cierre de campaña en Cataluña. / David Zorrakino (Europa Press)

El jefe del Ejecutivo en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha cerrado la campaña del PSOE ante 3.000 personas en Barcelona presentando a los socialistas como la "esperanza" de Cataluña y España frente al extremismo que representan los independentistas y los "franquistas" de Vox.

En un mitin en el Pabellón Textil de la Fira de Barcelona, Sánchez ha presumido de ser el primer presidente del Gobierno que cierra una campaña de las generales en Barcelona y ha reivindicado que la Cataluña a la que representan los socialistas es la que "quiere convivencia y no confrontación", la del "orden democrático y la no violencia", la de "las soluciones y no del conflicto".

"Cuando superemos la crisis de convivencia que vive Cataluña, porque la vamos a superar entre todos, se va a reconocer la contribución única del Partido de los Socialistas Catalanes", ha vaticinado, como ha augurado que el PSC será primera fuerza política en Cataluña el 10-N, lo que ha motivado que el público asistente comenzase a corear 'ista, ista, ista, Cataluña socialista'.

Pablo Casado y el "voto prestado"

El candidato del PP, Pablo Casado, en su cierre de campaña. / Óscar J.Barroso (Europa Press)

El candidato del PP, Pablo Casado, ha cerrado la campaña electoral pidiendo a los votantes de Ciudadanos y de Vox que elijan la "papeleta" del PP en las elecciones de este domingo para poder "sacar" a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Eso sí, también ha solicitado un "voto prestado" a los socialistas a los que "duele España" ante la "gravedad" del país por la crisis territorial y económica. "Pedimos lo más sagrado que hay en democracia, que es el voto. Quiero dirigirme a todos, pero en particular a aquellos que en algún momento votaron al PP pero decidieron dejar de votarnos", ha arrancado su discurso en un acto en el invernadero de la plaza de toros de Las Ventas, ante unas 3.500 personas, según fuentes del partido.

Aunque ha expresado su "respeto" por los líderes y votantes de Cs y Vox, pero ante la "gravedad de la situación que hay en España", ha dicho que se dirigía a ellos "con toda humildad" porque necesitan su apoyo para desalojar a Sánchez del Gobierno y recuperar el progreso económico y garantizar la unidad nacional. "Hay que ir todos juntos en torno al PP. Si hacemos lo que hicimos en abril, tendremos lo que pasó en abril", ha recalcado. Tras asegurar que solo el PP puede ganar a Sánchez, Casado ha hecho referencia también a los "socialistas de buena fe" a los que les "duele España", quieren vivir en una "nación unida" y les "preocupa" la situación económica, ya que, según ha dicho, se trata que ahora hagan como hicieron en 2000 y 2011 y ofrezcan su apoyo al PP en estos comicios. "Apelo a ese votante para pedirle su voto prestado y decirle que ahora también le necesitamos porque éste es un proyecto transversal y para todos los españoles", ha enfatizado.

La Vicesecretaria de Política Social del PP y Candidata del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha sido entrevistada este viernes en 'Hora 25', donde ha reafirmado que el PP "tiene a mano desbloquear la situación". No ha querido confirmar si pactaría con Vox después de las elecciones: "Hay que dejar primero que los españoles hablen en las urnas", ha dicho.

Albert Rivera pide "remar juntos"

El candidato a la presidencia por Ciudadanos, Albert Rivera, durante el acto de cierre de campaña en Barcelona. / Pau Venteo (Europa Press)

El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se ha comprometido este viernes, último día de la campaña de las elecciones generales, a unir a los españoles y defender la libertad como contraposición a quienes promueven el odio y la imposición. "No sé cuántos escaños tendrá la libertad y cuántos tendrá el odio, cuantos escaños tendrá la igualdad y cuántos la imposición o la superioridad moral de los nacionalistas, cuántos escaños tendrá la honradez y cuántos la corrupción", ha dicho en el Palacio de Congresos de Barcelona ante más de mil personas.

"Pero cada uno de los votos y los escaños que nos den los españoles van a ser mucho más útiles para la libertad, la igualdad y la unidad de este país que los escaños de cualquier otro proyecto", ha asegurado. Rivera ha pedido a los electores que, cuando acudan a las urnas el domingo, no olviden que "ha costado 40 años" conseguir "remar juntos" en "un país democrático en concordia y en convivencia". "Claro que se puede dividir y levantar odios, pero yo no estoy dispuesto", ha apuntado.

Pablo Iglesias y el gobierno progresista

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias durante un mitin de fin de campaña del partido. / Marta Fernández Jara (Europa Press)

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha llamado este viernes a que el voto para los morados sea importante el 10 de noviembre porque “sólo así podrá haber un Gobierno de coalición que defienda a la mayoría social y a la democracia de los intereses de las élites del país”.

En el mitin de cierre de campaña ante cerca de 5.000 personas en el Pabellón 1 del IFEMA de Madrid, Iglesias ha vuelto a incidir en que tras las generales volverán a tender la mano al PSOE dejando de lado los reproches. Señala que solo así habrá una mayoría parlamentaria amplia "imprescindible" para tener estabilidad. Así, Iglesias ha recalcado que deben estar en ese Ejecutivo porque la ciudadanía sabe que con ellos no habrá pactos con PP o Ciudadanos, y que habrá una apuesta por el diálogo y por los derechos sociales.

Abascal y su deseo de "echar a Sánchez"

El acto de cierre de campaña de Vox en la plaza de Colón. / SUSANA VERA (REUTERS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en el cierre de la campaña electoral que votar a su partido es "echar a Sánchez y a las políticas totalitarias de la izquierda", porque es "la única opción valiente que quiere la libertad para todos los españoles". Abascal ha afirmado que es necesario "que Vox tenga mucha fuerza, porque si no, al PP y Ciudadanos les tiemblan las piernas".

El partido de Abascal ha escogido para el cierre la madrileña plaza de Colón que, según ha dicho, "es ya la plaza de Vox", su "talismán" y donde solo su formación se "atreve" a convocar a sus partidarios. Abascal ha apelado a todos los españoles, incluidos los socialistas, porque "Vox es mucho más que un partido político". El líder de Vox ha defendido que la unidad de todos españoles es una prioridad ante la "emergencia nacional" del independentismo catalán y ha mantenido en su discurso que hay una "estrategia de criminalización" contra su partido orquestada por otros partidos y medios de comunicación.

Íñigo Errejón y la "victoria del 28-A"

El candidato a la presidencia por Más País, Iñigo Errejón, durante el acto de clausura de campaña en Madrid. / Jesús Hellín (Europa Press)

El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha cerrado la campaña "en casa", en Madrid, donde ha llamado a "recuperar" la victoria progresista del pasado 28 de abril, que fue "malograda por unos irresponsables", y ha pedido el voto para dar poder a la derecha. Errejón ha comparecido arropado por la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en un repleto Pabellón Satélite de Madrid Arena, donde se ha habilitado espacio para 1.000 personas.

"Tenía muchas ganas de volver a casa", ha asegurado en referencia a su regreso a la capital tras "más de 5.000 kilómetros" de campaña. Errejón se ha vuelto a presentar en la Casa de Campo como el voto "valiente" para evitar el bloqueo político tras cinco meses, algo que el exnúmero dos de Podemos ha tildado de "crimen". Errejón ha apostillado que la alternativa a unas terceras elecciones es Más País, y que acabar con la "autopista a la ultraderecha" también pasa por depositar su voto en las urnas.

Íñigo Errejón ha estado este viernes en los micrófonos de la 'Hora 25' tras su acto de cierre de campaña y ha reconocido que no ha notado el bajón en apoyo en las calles que auguran las encuestas: "Yo esto ya lo he vivido. En Madrid nos decían que el resultado iba a ser modesto y luego fue del 15%". También ha pedido el voto para su formación para evitar una nueva repetición electoral: "Si dejamos solos a Sánchez e Iglesias solos se pueden animar a unas terceras elecciones mientras Vox se está frotando las manos".