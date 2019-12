Top 9 Instagram: cómo crear un resumen con tus fotos más populares

A tan solo unas semanas para el fin de 2019, ha llegado el momento de echar la mirada atrás y hacer un repaso a todo lo que ha pasado a lo largo del año. Durante estas últimas semanas, las distintas compañías han dado a conocer qué tal les ha ido su año. Desde YouTube o Twitter hasta Google e incluso PornHub. ¿Qué tal si haces lo propio?

Durante estos últimos años, Instagram ha ido comiéndole terreno a Facebook hasta el punto de sobrepasarlo en varias franjas de edad. Principalmente entre los más jóvenes, donde cada vez son más las personas que han abandonado Facebook para centrarse en las historias de Instagram. Si tú eres una de ellas, y quieres hacer un collage con las fotos más populares de 2019, ahora es un buen momento.

Cómo hacer un collage de tus fotografías en Instagram con Top Nine

A pesar de que Instagram no dispone de una herramienta interna para realizar una imagen de estas características, Internet está repleta de opciones que te ayudarán a descubrir tus fotos más populares del último año. Entre ellas, algunas como Best Nine o Top Nine, plataformas que nos permitirán a dar con nuestras nueve fotografías con más Me gusta del año.

Las nueve publicaciones más populares de la Cadena SER en Instagram. / Top Nine

Para hacer un collage a través de Top Nine podremos recurrir tanto a la aplicación de la compañía para iOS y Android como a su página web. Una vez allí, tan solo tendremos que añadir nuestro nombre de usuario y dar nuestro correo electrónico. De esta manera, la compañía nos enviará el collage a nuestra cuenta, que podremos compartir posteriormente en nuestra cuenta de Instagram. Si quieres darte de baja del servicio una vez utilizado, podrás hacerlo a través del siguiente enlace.

Cómo hacer un collage de tus fotografías en Instagram con Best Nine

¿Buscas otras opciones? Internet también te permite hacer un collage con tus fotos más destacadas a través de otras plataformas como BestNine. Al igual que Top Nine, esta plataforma disponible a través de su página web te permitirá descubrir cuáles han sido las fotos más populares del año. Pero no solo eso. La página web también te permitirá establecer una fecha concreta para saber cuáles han sido las publicaciones con más likes en un espacio de tiempo determinado.

Para acceder a tus fotografías tanto en Best Nine como en Top Nine es fundamental disponer de una cuenta pública de Instagram puesto que aplicaciones rastrean las fotografías en función del usuario que le pidamos buscar. Por lo tanto, y si eres de esas personas que tienen la cuenta de carácter privado, desbloquéala durante unos minutos para que ambas hagan su labor.