El aplaudido alegato de 'Dabiz' Muñoz a favor del talento humano

Los organizadores de Madrid Fusión habían anunciado a bombo y platillo el estreno mundial de una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por IBM que los cocineros David Muñoz y Fernando Sáenz iban a testar (o algo parecido) sobre el escenario del congreso. Pero ha habido un giro inesperado de los acontecimientos. Dos, en realidad. Y la inteligencia artificial no ha salido muy bien parada...

En primer lugar, Juan Carlos Martínez y y Carolina Martín, de la empresa Siro Foods, han tenido que explicar las aplicaciones de la herramienta que han desarrollado junto a IBM —que básicamente sirve para detectar tendencias de consumo de alimentos casi en tiempo real y por todo el mundo— sin poder apoyarse en las imágenes que habían preparado porque, según ha explicado el crítico gastronómico y director del congreso, José Carlos Capel, alguien no daba con "una contraseña".

El segundo revés a la intelegencia artificial ha llegado de parte de la cresta más famosa de la gastronomía española: "Los restaurantes que más éxito tienen son los que no siguen la tendencia marcada o los gustos de la gente", ha defendido.

"Entiendo el poder de la aplicación y que la información en sí msima es poder, pero no me queda claro si en este caso el poder es positivo o negativo. La aplicación busca aglutinar los gustos de la gente y eso está muy vinculado al consumo de masas. Me interesaría si serviera para que la producción industrial fuese más sostenible y saludable", ha añadido el cocinero madrileño.

"Pero tengo mis dudas, por no decir un no rotundo, sobre si esto se puede usar en la alta cocina de verdad. El gran reducto que nos queda como cocineros y como especie a algo libre relacionado con la cocina son precisamente los restaurantes, de alta cocina o de menú, vinculados al talento humano".

Tras una larga ovación, el chef de Diverxo ha seguido argumentando su posición: "Si usáramos esta aplicación en los restaurantes estaríamos deshumanizando mucho la parte más racial de la cocina. Yo soy un enamorado del talento humano vinculado a la cocina y, como cocinero, me siento en el deber de explicarle a la gente que esos productos que no generan un sentimiento positivo, muchas veces no lo hacen por cuestión de punto de vista o de cultura. En los tiempos que corren, una aplicación como esta tendría sentido si no estuviera al servicio de las grandes marcas que buscan fomentar el consumo salvajemente, muchas veces de forma insostenible".

El audio del alegato completo de David Muñoz y las distintas réplicas a las que se ha enfrentado se puede escuchar en la cabecera de esta noticia.