La OCU elige el supermercado con el zumo recién exprimido más barato y desmiente su mito más famoso

La Organización de Consumidores (OCU) ha emitido este lunes una nota de prensa en la que destaca que el consumo en los hogares españoles de zumo recién exprimido ha aumentado en los últimos años. Y con motivo de ello han decidido analizar 24 muestras de zumo de 8 marcas de supermercados para elegir el más barato y desmentir el mito más famoso sobre este producto.

Los estudios de la OCU han concluido que no existe riesgo higiénico en los zumos que salen de las máquinas que podemos encontrar en la mayoría de supermercados hoy en día. De hecho, la organización afirma que "siempre y cuando no se beba directamente de la botella porque se contaminaría con la saliva" no hay problema en consumir el zumo en las primeras 24 horas o hasta 48 horas si se mantiene bien refrigerado.

Uno de cada 10 hogares lo consume

Uno de cada 10 hogares consume zumo recién exprimido, mientras que las cifras de venta de los zumos y néctares envasados han ido bajando en los últimos años. Es por eso que la OCU ha analizado 24 muestras recogidas de 8 cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Mercadona, Hipercor, Ahorramás, Lidl, Aldi y Dia.

El supermercado más barato

En lo que respecta a los precios del zumo recién exprimido, la OCU destaca que es Alcampo el supermercado que vende las botellas de medio litro a un precio más bajo (1,75 euros). Después irían Carrefour, la Plaza de Dia y Lidl (1,79 euros). En el grupo de los supermercados más caros están Ahorramás, ALDI, Hipercor y Mercadona (2,25 euros).

Por otro lado, la Organización de Consumidores avisa de que el envase de un litro sale más barato en comparación con el de medio. El precio de estas botellas va de 2,89 a 2,99 euros.

El zumo no pierde vitaminas

Por último, la OCU ha querido desmentir una de las creencias populares más frecuentes en lo que al zumo se refiere. En contra de lo que mucha gente cree, "la vitamina C que contiene la naranja no se pierde al exprimirla, salvo que se someta el zumo a un calentamiento severo", afirman en su estudio.

Para analizar este dato analizaron una muestra a las pocas horas de su compra y luego a las 24, a las 48 y a las 72 horas y afirman que "la vitamina C permaneció estable".