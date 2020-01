¿Cuánto azúcar consumes al día? Este es el máximo recomendado para bebés, niños y adultos

¿Alguna vez te habías preguntado cuál es el consumo máximo diario recomendado de azúcar? Según recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su nota informativa sobre la ingesta de azúcares recomendada para adultos y niños, el consumo de azúcares libres (aquellos que se añaden a los productos) se debería reducir a menos del 10% de la ingesta calórica total.

Teniendo en cuenta que la recomendación actual determina 2.500 calorías para los hombres y 2.000 para las mujeres, la OMS aclara que no deberíamos consumir más de 25 gramos de azúcares libres al día. Principalmente porque el exceso de azúcar aporta calorías innecesarias y contribuyen a la aparición de obesidad, caries, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

De los azúcares libres a los intrínsecos

Entre este tipo de azúcares que tenemos que evitar a toda costa podemos encontrar los monosacáridos (glucosa, fructosa) y los disacáridos (sacarosa o azúcar de mesa) añadidos a los alimentos por los fabricantes. También los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los concentrados, tal y como indica la Organización Mundial de Salud en su nota.

No así los azúcares intrínsecos, que podemos encontrar en las frutas y verduras enteras frescas, puesto que no existen pruebas de que este tipo de azúcar tenga efectos adversos para la salud. Por esa misma razón, desde la OMS recomiendan consumir menos de 25 gramos de azúcar al día para mantenerte sano. De hecho, desde la OMS aseguran que una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para la salud.

El gráfico que demuestra el consumo máximo recomendado

Con el objetivo de mostrar el consumo máximo diario recomendado de azúcar de una forma mucho más gráfica, el fotógrafo Antonio Rodríguez ha compartido una imagen en su plataforma SinAzucar.Org que nos permitirá salir de dudas en cuestión de segundos. Según dicho gráfico, publicado en su cuenta de Twitter, los bebés no deben consumir azúcar bajo ningún concepto.

Mientras tanto, los niños y niñas no deberían consumir más de cuatro terrones de azúcar al día. O lo que es lo mismo, 16 gramos. A día de hoy, la OMS determina que los niños y niñas de hasta 8 años no deberían consumir más de 1.400 kilocalorías. Una cifra que se eleva hasta los 1.600 cuando ya han cumplido 13 años. Por esa misma razón, Antonio Rodríguez nos recuerda que no deberían comer más de 16 gramos de azúcar al día. Por último, las personas que hayan superado dicha barrera no deberían recomendar seis terrones de azúcar (los anteriormente citados 25 gramos).