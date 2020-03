Rozalén explica qué utilizan las mujeres en los campos de refugiados cuando tienen la regla

Rozalén no solo intenta cambiar las cosas que no le gustan con su música sino que se va a conocer esas realidades de primera mano cuando tiene ocasión. El año pasado encabezó el festival Fisahara en Tinduf (Argelia) y ahora, en la semana del 8-M, está en Djabal, un campo de refugiados en Chad. El país africano es uno de los lugares del mundo donde más se vulneran derechos fundamentales de las niñas y mujeres y donde se enfrentan a distintas formas de violencia. Delitos que recoge la nueva ley de libertades sexuales del Gobierno español como la mutilación femenina, los matrimonios forzados o la violencia sexual, allí son cotidianos.

La cantante está conociendo muchas historias personales y está compartiendo en sus redes sociales todo lo que está experimentando allí. En uno de sus vídeos explica qué hacen las mujeres cuando tienen la regla en los campos de refugiados y muestra una compresa reutilizable con una parte impermeable y otra de tela. Rozalén explica que antes de que los campos de refugiados pusieran a disposición de las mujeres estas compresas, las mujeres utilizaban "telas y trozos de colchón", como "los paños que usaban antiguamente nuestras madres y abuelas". Gracias a esta creación "las niñas pueden seguir yendo al colegio cuando tienen el periodo", impensable en ese país hasta ahora. Algo tan cotidinano, natural y solucionado en el primer mundo, sigue siendo una barrera en muchos lugares del mundo.

¿Alguna vez os habéis planteado qué utilizan las mujeres en los campos de refugiados cuando tienen la regla? #Djabal pic.twitter.com/YRAwHQEJwh — Rozalén (@RozalenMusic) March 3, 2020

Hasta Chad ha viajado junto a su inseparable traductora del lenguaje de signos, Bea Romero, de la mano de Entreculturas, una ONG que utiliza la educación como principal instrumento de desarrollo, transformación y cambio social. La cantante contaba que le han recibido "con tanto amor" que, por un momento, se creyó "presidenta de algún gobierno por lo menos". En Djabal viven 23.000 personas y el 52% son menores. Apenas el 13% de las niñas completan su alfabetización. "Chad, uno de los países más pobres del mundo es a la vez uno de los países que más acoge... África siempre te golpea y te paraliza para entender la Vida", sentencia la artista en su Instagram.

Este martes, Rozalén contaba la historia de Aisha en La Ventana, una mujer que fue mutilada a los 9 años, le obligaron a casarse a los 13 años con un hombre al que no amaba, y que la maltrató durante años. "Cada vez que da a luz a una nueva criatura sangra durante meses, años... Reabrir. Coser. Herida tras herida. Cicatriz tras cicatriz. Y a pesar de todo, ella luchó por su vida y por la felicidad de sus hijos. Es directora de una de las escuelas y defiende los derechos de las niñas y mujeres refugiadas en Chad. No se le borra la sonrisa de la cara. No es de este planeta", resume la cantante.

Activista incansable, la cantante sigue abriendo puertas violetas y viajará también pronto a Palestina pero reconoce que hay algo que le pesa: "Conforme voy creciendo y conozco más el mundo, soy más infeliz".