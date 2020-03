Por qué la tasa de mortalidad por coronavirus varía según el país

Los datos son tozudos y muestran distinto comportamiento del COVID-19 según el país. Llama la atención que en Corea del Sur, con 7.755 contagiados, el número de fallecidos sea de 54 mientras que en Italia, con 10.149 casos, la cifra de muertos ascienda a 631. Significativa es también la comparación entre España y Alemania donde se contabilizan tres personas fallecidas de entre los 1.622 positivos por coronavirus. En cambio en nuestro país, con 2.026 contagiados hay hasta ahora 47 muertos. Los datos están actualizados a las tres de la tarde de este 11 de marzo.

El por qué se producen tasas de mortalidad tan distintas, incluso en países de nuestro entorno, responde a múltiples factores y no todos los conocemos ahora. Habrá que esperar a que finalice el brote y se supere esta crisis para tener todos los datos encima de la mesa y que la comunidad científica pueda valorarlos.

"Depende de las condiciones de cada país y de las propia personas. Los sistemas sanitarios son distintos y cada situación es especial. Depende del tipo de paciente. Una personas sana supera más fácilmente una infección que otra de mayor edad cuyo organismo es distinto. No sabemos si en Alemania, por ejemplo, los casos se han dado en gente más joven que son los que primero tuvieron los contactos. En España, en cambio, se han dado en varias residencias y centros de día de ancianos. Habría que ajustar los datos por edad", explica Jaime Barrio del Comité científico del Colegio de Médicos.

Influye el tipo de paciente y las características del sistema sanitario del país al que llega el brote de coronavirus. Unas de las preocupaciones actuales en España o Italia tiene que ver con evitar a toda costa el colapso de los hospitales. Para eso lo importante es contener la expansión del virus y que los ciudadanos adopten las medidas adecuadas de higiene con el lavado habitual de manos, saludar sin besos ni abrazos y llamar a los teléfonos habilitados por las comunidades autónomas si se tienen síntomas sin acudir al centro de salud.

Hay otro factor que tiene que ver con la propia estadística. No sabemos por ahora si todas las muertes por coranavirus en el mundo son detectadas. Cada país actúa de modo distinto según las decisiones de sus gobernantes. Cuando Sanidad dió la orden de hacer la prueba en los casos de decesos por enfermedades respiratorias sin un origen claro se descubrió que la primera muerte en España por coronavirus había sido la de un hombre con neumonía el pasado 13 de febrero.

En la estadística influye también el número de pruebas que hace cada país para detectar el coronavirus. Por eso los especialistas coinciden en que a estas alturas del brote es aún pronto para llegar a conclusiones o que estas, en todo caso, hay que abordarlas con cautela.

"En este momento no le daría mucha importancia a las variaciones porque hay que esperar a que acabe. Ahora es muy pronto para extraer concluisones porque no se tiene la información final. Hay variables que podemos no conocer. Ahora toca hacer caso a lo que dicen las autoridades y tomar las medidas de prevención adecuadas para evitar la propagación del virus como las distancias de seguridad o el teletrabajo", explica el doctor Jaime Barrio.

Fiebre, tos, malestar y dolor general son los síntomas del coronavirus. "Es parecido a la gripe pero no es el mismo virus porque su estela de transmisibilidad es mayor y parece que la letalidad también, aunque eso aun está por determinar cuando finalice el episodio", aclara.

El doctor apela a mantener la confianza necesaria en las medidas que se están adoptando y que varían según las circunstancias: "Que cambien las medidas no significa que hay improvisación de las autoridades si no que la situación va cambiando. Hay un equipo de gente detrás y se está informando al momento".